Todo el mundo habla de lo mismo: el extraño aparato que lleva Belén Esteban en el brazo

Una nueva polémica ha salpicado a Belén Esteban, pero en esta ocasión la verdad no ha tardado demasiado tiempo en salir a la luz. Ha sido su amiga María Patiño la que ha dado un golpe en la mesa en ‘Socialité’ para dar la información definitiva. Belén siempre ha llevado la sinceridad por bandera, pero ahora no cuenta con ningún programa donde dar su versión de los hechos. Por ese motivo ha llamado a María, quien todavía trabaja en Telecinco, para que hable en su nombre.

Belén Esteban está en boca de todos porque ha sido una de las invitadas a ‘La velada del año 3’, un evento organizado por el influencer Ibai Llanos. La princesa del pueblo hizo su aparición estelar en esta fiesta y su presencia causó tanta sensación que el público le confundió con Ibai. Las gradas se levantaron cuando vieron que entraba en el estadio. Es evidente que la desaparición de ‘Sálvame’ no ha disminuido su repercusión mediática.

Belén Esteban lleva un ‘tamagochi’ a todas partes

En una de sus tardes gloriosas, Belén Esteban entretuvo a la audiencia explicando que llevaba «un tamagochi» pegado al brazo por su enfermedad. Es diabética y debe estar muy controlada. Este aparato le ayuda a pincharse la insulina y le regula los niveles. Lo explicó con total naturalidad para que el público no pensara que llevaba puesto un parche para dejar de fumar. Esto lo explicó hace unos años, así que cuando ha reaparecido en ‘La velada del año’ había gente que no lo recordaba y ha pensado mal. Belén ha llamado a María Patiño para que desmintiera el rumor.

La presentadora ha explicado que era un aparato que debía llevar para no tener problemas con la diabetes. “Quiere que lo aclare”, dijo María Patiño en ‘Socialité’. “No es un parche para dejar de fumar”, insistió. El público ya sabe la verdad. La princesa del pueblo siempre da la cara y usa sus redes para contar lo que está pasando, pero en esta ocasión ha aprovechado que María tiene un altavoz más poderoso. El «tamagochi» no es el único aparato que usa Belén para controlar su diabetes.

El otro aparato de Belén

Belén Esteban conoce mejor que nadie cómo funciona la televisión y sabe que puede usar su fama para dar visibilidad a ciertas causas. Por eso, en el Día Mundial de la Diabetes, habló de su enfermedad y explicó que llevaba “una bomba de insulina en el sujetador”. Mostró hasta el aparato. “He bajado de peso y me he deshinchado. La bomba te avisa de la dosis que te tienes que poner y te regula, así que si un día quiero pasarme puedo hacerlo luego compensando con lo que me indique la bomba. La llevo siempre y tan feliz”, explicó con una sonrisa.

La ex de Jesulín no ha desaparecido

Todo el mundo pensaba que Belén Esteban iba a tener problemas después de la cancelación de ‘Sálvame’, pero no ha sido así. De hecho su personaje público está más vivo que nunca. Ahora va a trabajar en Netflix y su vídeo de presentación ya se ha convertido en tendencia. Está claro que ha nacido para entretener al público. Cualquier cosa que hace genera polémica, prueba de ello es su aparición en ‘La velada del año’.