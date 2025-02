Toda la verdad sobre el motivo por el que Diego Matamoros no tenía casa

Desde hace meses, la vida de Diego Matamoros ha estado envuelta en especulaciones, especialmente en lo que respecta a su situación personal y su lugar de residencia. Tras su sonada ruptura con Marta Riumbau en marzo de 2024, el modelo ha atravesado un periodo de transición en el que su hogar se convirtió en un tema de interés para sus seguidores y los medios de comunicación. Después de una etapa de cambios y ajustes, Diego ha decidido hablar con total claridad sobre sus planes de futuro. Pero, ¿por qué no ha tenido una vivienda estable hasta ahora? Después de su separación de Marta se fue con Laura Matamoros, de ahí que el proceso se haya retrasado.

Cuando Diego confirmó su ruptura Marta Riumbau sorprendió al afirmar que, a pesar de todo, continuarían compartiendo la misma vivienda. La decisión, que en un principio parecía inusual, despertó dudas entre sus seguidores. Sin embargo, con el tiempo esta situación se volvió insostenible, sobre todo tras la llegada de Julieta, la hija que la influencer decidió tener en solitario. La convivencia entre el bebé y los perros lobos de Diego generó complicaciones que acabaron por precipitar su salida del hogar.

Ante la creciente curiosidad en redes sociales, Marta aclaró que nunca había engañado a su audiencia sobre su situación. Insistió en que, aunque su expareja viviera bajo el mismo techo por un tiempo, no tenían una vida en común. «Siempre he estado sola en esto. Diego estuvo en casa una temporada, pero nuestra convivencia no tenía relación alguna con Julieta», explicó en su momento. Estas declaraciones fueron necesarias especialmente para aquellos que pensaban que el hijo de Kiko Matamoros tenía algo que ver con la pequeña de la casa.

La nueva vida de Diego Matamoros

Tras su salida de la casa de Marta, el protagonista de nuestra noticia se trasladó temporalmente al domicilio de su hermana, Laura Matamoros. Pronto, los seguidores de ambos notaron su presencia en los vídeos y publicaciones de la influencer, lo que desató nuevas preguntas sobre su situación. Sin embargo, esta etapa también resultó ser efímera. Laura ha aclarado que su hermano solo había estado allí «una temporada», dejando en el aire la duda sobre su próximo destino.

La incertidumbre sobre el paradero de Diego Matamoros llevó a que muchos se preguntaran si se encontraba en una situación complicada o si estaba en búsqueda de una solución definitiva para su nueva etapa. Finalmente, en su última aparición pública, él mismo se encargó de despejar las dudas.

Diego Matamoros acaba de confirmar que se encuentra en proceso de mudanza y que en breve podrá estrenar su nuevo hogar. «Estoy tranquilo, dentro de poco tendré casa nueva», aseguró, dejando claro que esta transición ha sido solo temporal. Además, destacó lo importante que es para él tener un espacio propio: «Es un motivo de celebración ser propietario, más aún en los tiempos que corren». Sobre su estancia en casa de Laura, Diego se mostró agradecido, pero dejó claro que necesitaba recuperar su independencia.

¿Quiere convertirse en padre?

Si bien el tema de la familia ha estado presente en la vida de Diego en los últimos meses, él mismo ha reconocido que no se ve en la paternidad a corto plazo. «Cada vez menos me veo como padre. Me siento cada vez más libre y es complicado. Cada vez me aguanto menos, pues que me aguante alguien y juntar eso con un niño es complicado. De mi grupo de amigos las parejas que tienen hijos o llevan mucho tiempo y llevan vidas tranquilas, o todos los demás ni de coña».

El creador de contenido cree que debe pensarlo mucho antes de dar el paso. De momento se conforma con los hijos de Laura Matamoros, quienes se han convertido en los reyes de la casa.

Con una nueva vivienda en camino y planes de futuro bien definidos, Diego Matamoros parece estar dejando atrás la inestabilidad de los últimos meses. Atrás quedan las incógnitas sobre su residencia y su situación personal. Ahora, su esfuerzo está puesto en construir un espacio que se adapte a sus necesidades profesionales y personales, con la idea de seguir creciendo en su carrera.

Lejos de la televisión

Diego Matamoros fue un rostro muy conocido en los platós de Telecinco, pero decidió cambiar su forma de vida y en estos instantes su carrera profesional no tiene nada que ver con la pequeña pantalla. En su día llegó a participar en Supervivientes, el concurso estrella de la cadena. Dicho proyecto le ayudó a darse a conocer y ahora se ha convertido en un creador de contenido que no deja indiferente a nadie.

Su trayectoria personal genera mucho interés y esa es la razón por la que el público quería conocer por qué no tenía casa. Ahora que todo está resuelto podrá continuar con sus planes y afortunadamente siempre contará con el apoyo de su padre. No podemos olvidar que hace unos años no se hablaban, pero el conflicto está resuelto y Kiko Matamoros se siente muy orgulloso de su hijo.