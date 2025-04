Sofía Suescun habla sobre su boda con Kiko Jiménez y lo aclara todo: «De repente…»

Sofía Suescun está en el centro de la noticia tras pronunciarse sobre la posibilidad de casarse con Kiko Jiménez, su novio desde 2019. La ex concursante de Supervivientes fue una de las asistentes al estreno de la docuserie de Dulceida, donde no dudó en hablar sobre su relación. Las palabras de Sofía llegan después de semanas de especulaciones alimentadas por sus seguidores en redes sociales. La pareja ha compartido una ecografía que ha desatado todo tipo de interpretaciones. Aunque algunos creyeron que se trataba del anuncio de un embarazo, la imagen correspondía a los dos nuevos miembros de su familia: sus perros Marco y Luna.

Sin embargo, la atención se ha centrado ahora en la posibilidad de que la pareja dé un paso más en su historia de amor. Sofía ha querido dejar claras sus intenciones y su forma particular de ver el matrimonio. Durante su intervención, la modelo habló de forma abierta sobre cómo se imagina el día de su boda. Aunque dejó claro que no existe una fecha concreta, sí dio pistas sobre cómo le gustaría vivir ese momento tan especial.

«Me casaría de blanco, pero he de decir que estaría bien morenita. Me niego a casarme blanca. Quiero estar morena con el efecto este playa en la cara, en el pelo y como más relajada, así como más rota, más imperfecto». La influencer ha explicado que cada vez siente que ese momento está más cerca. «Queda menos, cada vez queda menos. Es verdad que estamos a mil cosas, nunca buscamos, nunca damos con el momento», comentó cuando le preguntaron sobre el tema.

La boda de Kiko Jiménez y Sofía Suescun

Sofía Suescun ha dejado volar la imaginación y mencionó un destino soñado, aunque también reconoció que no será sencillo organizarlo todo. «Me imagino mi boda en unas islas muy paradisíacas. Todo ello conlleva dejar a mis perros, que me da mucha pena, ojalá me los pudiera llevar. Es un poco complicado todo, pero llegará el día. Hay que organizar el trabajo, claro, no es fácil, pero llegará».

La logística no es el único impedimento. La influencer reconoce que no es una persona que planifique con mucha antelación, algo que también aplica a un posible enlace matrimonial. «A mí te digo una cosa, como te he dicho, no me gusta planear todo a lo lejos. De repente, te digo, en una semana me cuadra todo y me voy por ahí y me caso».

Más allá del vestido blanco y del destino tropical, también ha hablado sobre el tipo de celebración que tendría en mente. Dejó claro que no se siente cómoda en actos multitudinarios y que la idea de una boda convencional no va con su personalidad. «No lo sé, tampoco. No te pringues, es que me da como… Me agobia estar con gente, aunque parezca esto surrealista».

En esta misma línea, confesó que no necesita una pedida de mano formal para sentirse comprometida con su pareja. Para ella, el vínculo ya está presente en el día a día, sin necesidad de gestos tradicionales. «Cada día son pedidas en mi relación, la verdad que no es que tenga que estar… la típica pedida. Es que no soy muy de tradiciones».

El papel que juega Maite Galdeano

Una de las cuestiones que surgieron durante la conversación fue si su madre estaría invitada al enlace. Sobre este tema, Sofía prefirió no entrar en detalles, pero sus palabras dejaron ver que se trata de un asunto delicado y no resuelto. «Pues la verdad que no me he parado a pensar en eso. Hay tantos capítulos de mi vida que están como están. En aquella hora, no me preocupo tanto en el futuro».

Sofía Suescun cerró su entrevista con una reflexión sobre cómo vive el presente y por qué evita anticiparse a situaciones que no sabe si ocurrirán. «Soy una persona que trato de valorar la existencia, el ser consciente. Estamos aquí, tú y yo ahora, y ya está. No me voy a preocupar por algo que no sé qué va a pasar».

Los enamorados mantienen una relación estable desde hace seis años. Desde que se conocieron en televisión, su vínculo se ha fortalecido con el tiempo, alejándose de las presiones externas. Ambos han optado por compartir ciertos aspectos de su vida con sus seguidores, pero también han sabido guardar para sí las decisiones más personales.

Viven juntos y han formado una familia junto a sus perros Marco y Luna, a quienes consideran parte esencial de su día a día. La publicación de la ecografía, aunque inicialmente desconcertante, reflejó el entusiasmo con el que viven la llegada de sus mascotas, demostrando que los vínculos emocionales que crean no se limitan a los humanos.

Aunque no existe una confirmación oficial sobre la fecha o las características de la boda, las declaraciones de Sofía Suescun permiten entender su visión del compromiso. Lo que para muchos es un evento planeado con meses de antelación, para ella puede ser una decisión tomada con espontaneidad. La posibilidad de un enlace con Kiko Jiménez no se descarta, pero tampoco es una urgencia. La pareja vive su relación desde la serenidad, valorando el presente y rechazando imposiciones sociales. Si llega el momento será porque así lo sienten, pero ¿está a tiempo Maite Galdeano de pedir perdón para asistir a este evento?