De sobrevolar Toledo en avioneta a vivir La Vuelta en helicóptero: vuelve la subasta solidaria de Pequeño Deseo

¿Qué elegirías si pudieras convertir una puja en una experiencia que recordar para siempre? Volar en avioneta sobre Toledo, vivir la Vuelta Ciclista a España desde dentro, sentirse piloto de Fórmula 1 en un simulador profesional, dormir en una cabaña de cuento bajo las auroras boreales o recorrer la Toscana son algunas de las propuestas que saldrán a puja el próximo 26 de octubre en Madrid en la XI Subasta de Grandes Deseos de la Fundación Pequeño Deseo.

La cita, que tendrá lugar en el Rosewood Villa Magna, reunirá una selección de experiencias singulares cuyo verdadero valor va mucho más allá de lo que se puede comprar con ellas: cada puja contribuye a hacer realidad los deseos de niños con enfermedades graves o crónicas.

La subasta estará dirigida por Beatriz Ordovás, de Christie’s, y presentada por el ilusionista Jorge Blass, que será el encargado de conducir una noche en la que la emoción, la sorpresa y la solidaridad compartirán protagonismo.

Experiencias y emociones fuertes

Entre los lotes de esta edición destacan algunas propuestas especialmente pensadas para los más aventureros. Será posible sobrevolar Toledo en avioneta o vivir una de las grandes citas del ciclismo desde una perspectiva privilegiada: participar en la Vuelta Ciclista a España desde dentro, siguiendo la carrera en coche y helicóptero.

Los amantes del motor podrán además ponerse al volante de un simulador SMI de Fórmula 1 y experimentar en primera persona las sensaciones de un piloto profesional. Y para quienes sueñan con paisajes extraordinarios, uno de los grandes viajes de esta edición llevará hasta Laponia, con alojamiento en una cabaña de cuento desde la que contemplar las auroras boreales.

Viajes para descubrir el mundo

La subasta también propone destinos para quienes disfrutan viajando y descubriendo nuevos lugares. Entre los lotes figuran experiencias en la Toscana, Roma y Baja California, así como una escapada a Sanlúcar de Barrameda, con villas singulares, visitas a bodegas y guías privados.

Los aficionados a la tauromaquia tendrán además la oportunidad de pujar por un abono completo para la Feria Taurina del Verano de El Puerto de Santa María, una de las citas destacadas del calendario taurino, que la pasada temporada tuvo entre sus protagonistas a Morante de la Puebla.

Una selección de experiencias que convierte la XI Subasta de Grandes Deseos en una invitación a viajar, descubrir, emocionarse y vivir momentos únicos, mientras se contribuye a que un niño pueda cumplir también su gran deseo.

De experiencias a deseos cumplidos

Desde hace más de 25 años, la Fundación Pequeño Deseo trabaja para mejorar el bienestar emocional de niños con enfermedades graves o crónicas a través del cumplimiento de sus deseos. Durante este tiempo, la Fundación ha hecho realidad más de 8.000 deseos, acompañando a niños y familias durante procesos médicos especialmente difíciles.

La XI Subasta de Grandes Deseos se suma así a las diferentes iniciativas de la Fundación para conseguir los recursos necesarios que permitan seguir cumpliendo deseos. Porque, en esta subasta, ganar no consiste únicamente en llevarse un lote. También significa hacer posible que un niño enfermo viva algo que lleva mucho tiempo deseando y darle fuerza y ánimo.

XI Subasta de Grandes Deseos

26 de octubre de 2026

Rosewood Villa Magna, Madrid

Puja: Beatriz Ordovás, Christie’s

Presentación: Jorge Blass