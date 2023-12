Seguro que le recuerdas: qué ha sido de Carlos García, presentador de ‘Impacto TV’

Carlos García Hirschfeld, el presentador de ‘Impacto TV’, ha sido uno de los rostros más importantes de la pequeña pantalla y su legado todavía sigue presente, a pesar de que su vida profesional ha dado un giro importante. Es el maestro de muchos comunicadores que actualmente trabajan en televisión. En 2004 fundó su propia productora y gracias a esta empresa ha estado detrás de programas que los espectadores no son capaces de olvidar. Para entender su trayectoria profesional debemos remontarnos a 1992, cuando empezó a trabajar de reportero en el programa de Jesús Hermida.

Antes de esto Carlos García había colaborado en varios espacios deportivos en la radio, pero fue Hermida el que le dio la gran oportunidad de saltar a la fama y terminó convirtiéndose en uno de los presentadores más envidiados. En 1997 tomó las riendas de ‘Impacto TV, un proyecto que tenía como objetivo emitir imágenes impactantes que grababa la propia audiencia: desde persecuciones policiales hasta caídas o peleas. El malagueño dirigió durante siete años este formato, hasta que tomó una decisión fundamental en su carrera.

Carlos García volvió a sus orígenes

A pesar de haber alcanzado el éxito en Antena 3, Carlos García quería regresar a sus orígenes y abandonó la cadena en 2004 para fichar por Telemadrid y retomar su pasión por el periodismo deportivo. De esta forma fue el presentador de ‘Fútbol es fútbol’ y ‘Golflog’ durante casi diez años y mientras compaginaba este trabajo con colaboraciones esporádicas en ‘Hoy por hoy’.

Sin lugar a dudas, el espacio del que se siente más orgulloso es ‘Seguridad Vial’, un programa con un fin social que se emitía los domingos por la mañana en TVE. Carlos realizaba entrevistas y daba pasos a reportajes en los que se abordaba la importancia de tener en cuenta la seguridad vial. Esta aventura comenzó en 2009 y terminó de emitirse en julio de 2022. En total tuvo 260 episodios.

Una misteriosa vida privada

Carlos García ha conseguido mantener las distancias y se sabe muy poco acerca de su vida privada. En octubre de 2012 fundó un blog titulado ‘La cabra en el garaje’ y en la descripción podemos observar cuáles son sus verdaderos objetivos. «Soy periodista y empresario. Nací el 7 de septiembre de 1969 en Málaga. Estoy felizmente casado, tengo tres hijos y, además de mi familia, me apasionan un montón de cosas: el deporte, los toros, la música, la literatura y estar con mis amigos», escribe.

La relación de Carlos con su hija

El presentador sigue vinculado al periodismo, a pesar de que ahora ejerce detrás de las cámaras. Tiene 59 años y ha tenido tiempo de aprender grandes lecciones, por eso se permite el lujo de abrir ciertas puertas de su faceta personal. Esa es la razón por la que le dedicó unas bonitas palabras a su hija Paula.

«Un padre siempre tiende a pensar en su hijo como un ser que necesita guía. No digo que les sigamos viendo como niños. Pero casi. He descubierto que mi hija Paula es una mujer. Y una mujer estupenda». Desde entonces no ha vuelto a tratar ningún asunto privado, pero se expresa con total naturalidad cuando tiene ocasión de hacerlo