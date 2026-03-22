La iniciativa Facilitadores de Paz en prisión, impulsada por la Asociación Española de Mediación (ASEMED) en colaboración con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, nació como un proyecto pionero en España con el objetivo de introducir la mediación y la cultura de paz dentro del entorno penitenciario. Por primera vez, internos previamente seleccionados y formados asumieron un papel activo en la resolución de conflictos entre compañeros, convirtiéndose en agentes de convivencia y diálogo en un espacio tradicionalmente marcado por la tensión y la confrontación.

La Asociación ha contado con la asistencia, en distintos encuentros esta semana, de los magistrados del Tribunal Supremo, Manuel Marchena y Julián Sánchez Melgar, así como de la especialista en derecho jurídico procesal, Concepción Rayón. El Centro Penitenciario Madrid II ha sido elegido para el programa de Facilitadores de Paz en Prisión (FPP). Manuel Marchena ha abordado un enfoque humano, empático y a la vez riguroso, ofreciendo a los alumnos una valiosa reflexión sobre la responsabilidad personal, la justicia y las segundas oportunidades. En su caso, Julián Sánchez Melgar también ha resaltado el compromiso y la puesta en marcha de esta iniciativa por parte de la asociación ASEMED.

La presencia de estas figuras de referencia en el ámbito jurídico como Sánchez Melgar y Marchena refuerza el valor formativo y humano de esta iniciativa, que apuesta por la convivencia, la cultura de paz y la reinserción social desde el propio entorno carcelario.

El programa se basa en los principios de la justicia restaurativa y de la mediación comunitaria, trasladando al interior de los centros penitenciarios herramientas que ya habían demostrado su eficacia en el ámbito civil y educativo. Los internos participantes reciben formación específica en comunicación, escucha activa, gestión emocional y técnicas de mediación, lo que les permite intervenir en disputas cotidianas y contribuir a evitar la escalada de conflictos. Esta intervención no sólo mejora la convivencia diaria, sino que también fomenta la responsabilidad personal y el desarrollo de habilidades sociales esenciales para la futura reinserción.

La experiencia fue presentada en 2025 públicamente como una iniciativa transformadora que busca humanizar la vida en prisión y reducir tanto la violencia interna como la reincidencia delictiva. Al implicar a los propios reclusos en la gestión pacífica de sus conflictos, el programa refuerza la idea de que la reinserción comienza dentro de los muros penitenciarios y no únicamente tras la excarcelación. Además, se subraya que este enfoque puede suponer un ahorro de recursos públicos al disminuir expedientes disciplinarios, intervenciones coercitivas y costes derivados de incidentes violentos.

La participación de figuras como la del Director General de la Asociación ASEMED, Jesús Lorenzo Aguilar, y la intervención de profesionales y mediadores externos contribuyeron a dotar al proyecto de visibilidad institucional y respaldo técnico. Sus visitas a los centros penitenciarios y los encuentros formativos con los internos consolidaron el programa como una experiencia piloto de gran relevancia dentro del sistema penitenciario español.

En conjunto, los Facilitadores de Paz en prisión representan un cambio de paradigma en la gestión de la conflictividad carcelaria, al pasar de un modelo exclusivamente disciplinario a otro que incorpora la mediación, la responsabilidad compartida y la reparación del daño. Este enfoque se alinea con las tendencias europeas que apuestan por sistemas penitenciarios más orientados a la rehabilitación que al castigo, y sitúa a España en una posición innovadora en materia de mediación intrapenitenciaria.