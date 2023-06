Sale a la luz la vergonzosa razón por la que ‘MasterChef’ protegía a Luca: no te la vas a creer

Nueva polémica para ‘MasterChef’ tras los sucesos que se han filtrado sobre Luca, una de las estrellas de la última edición. Las redes sociales se han hecho eco de un supuesto tongo que no han dejado pasar por alto. El jurado le propuso una prueba a los concursantes que Luca superó con creces y nadie entendía cómo lo había hecho. Los fans del programa investigaron y no tardaron en descubrir la cruda realidad. Acusan a la organización de beneficiar a Luca. Ahora ha salido publicado el motivo por el que TVE y ‘MasterChef’ siempre ha mirado por los intereses del joven.

Antes de profundizar en esta noticia debemos tener un punto muy importante en cuenta. Luca realizó una prueba que superó con éxito y dejó mal a uno de sus compañeros, Jotha. Los seguidores de este último descubrieron que pasaba algo extraño. Luca hizo un plato con apionabo, justo el ingrediente que le faltaba. ¿Cómo lo consiguió? Era el dato que faltaba para que parte de la audiencia acusara a ‘MasterChef’ de hacer trampas y de poner el espectáculo por delante de las dotes culinarias.

El motivo por el que Luca estaba protegido

Un conocido medio asegura que TVE mantenía a Luca en ‘MasterChef’ porque daba mucho juego y sabía entretener al público. ¿Es cierto que han manipulado pruebas para que continúe el máximo tiempo posible? Lo que sí es evidente es que el concursante ya no está en el programa. Sus detractores han analizado al detalle varias pruebas que ha realizado y en todas han encontrado algo extraño. Son muchos los que aseguran que TVE estaba protegiendo al joven por intereses mediáticos.

“Era el representante de esos modos de consumo visual, un tipo nuevo para un contenido de siempre, como un programa de televisión. Era la razón de esta pervivencia, mientras malmetía y desde su cápsula de edad y entorno esbozaba su irritante perfil de no conocer apenas nada del mundo real”, aseguran en el ‘Diario de Sevilla’. Ahora que ya no forma parte del concurso la verdad ha visto la luz. No sería de extrañar que el joven diera explicaciones en sus redes.

Ha nacido una estrella

‘MasterChef’ ha conseguido algo muy importante con Luca: crear un personaje que desde este momento pertenece a TVE. No solo eso. Es un rostro diferente que acercará a otro tipo de público a la cadena. Se mueve muy bien en las redes sociales. Tiene muchos detractores, pero también un ejército de fans muy poderoso dispuesto a darlo todo por él. TVE ha salido ganando, por eso ha intentado que aguantase en el programa.

La mala fama de ‘MasterChef’

Nadie puede negar que ‘MasterChef’ es un programa histórico, pero es cierto que cada vez recibe críticas más contundentes. En su versión de famosos ha pasado exactamente lo mismo. Varios rostros populares, entre los que se encuentran Patricia Conde, han asegurado que detrás de las cámaras pasan muchas cosas que no se ven. Supuestamente para los directores del programa es más importante el espectáculo que saber cocinar bien.