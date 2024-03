Roberto Brasero alerta: no tendremos tregua

Roberto Brasero lanza una alerta que no deja lugar a dudas, no tendremos tregua, nos espera un giro radical en el tiempo que nos alejará un poco más de la primavera. El experto de Antena 3 no ha dudado en dar un pronóstico que pone los pelos de punta en todos los sentidos.

Estamos viviendo un fin de semana de transición que ha acabado siendo el que marque un antes y un después. Nos preparamos para este giro radical que puede acabar dejando unos registros que pueden llegar a ser históricos en algunos puntos del país.

La dura alerta de Roberto Brasero

El popular presentador de Antena 3 no ha dudado en alertar a la población de lo que nos espera. Un cambio en el tiempo que puede alejarnos totalmente de lo que sería habitual para esta época del año. Cuando tendríamos que estar esperando los días para ponernos en manga corta, nos espera algo que nada tiene que ver con eso.

Hemos asistido a unos días de enero en los que el frío ha brillado por su ausencia, algo que quizás nadie hubiera imaginado. Especialmente ante la nieve que nos dejaron los Reyes Magos, la única que vimos en algunos puntos del país. La última semana del mes de enero, la situación fue radicalmente distinta.

Las temperaturas ascendieron, al igual que durante el mes de febrero a cifras que no son nada propias de esta época del año. Llegando incluso a unas temperaturas que han rondado los 30º. Todo un récord si tenemos en cuenta que hemos vivido una anomalía térmica que ha estado por encima de los 10º en gran parte del país.

Esta anomalía ha estado provocada con un potente anticiclón que ha acabado siendo lo que marque la diferencia. Un giro importante en el tiempo es el que hemos vivido recientemente al poder acabar con los efectos de este elemento que ha sido el que se ha convertido en protagonista.

Las borrascas han empezado a llegar, quizás en el peor momento posible, cuando estábamos ya sacando la ropa de entretiempo para poder recibir de lleno a una primavera que parecía que llegaba antes. Nada más lejos de la realidad, lo que nos encontraremos en estos primeros días de marzo puede ser histórico. Mario Picazo también advierte de la alerta que nos espera en estas jornadas que tenemos por delante.

No tendremos tregua: la dura previsión del tiempo

Este inicio del mes de marzo no podía empezar peor, si lo comparamos con años anteriores. El mal tiempo se ha convertido en protagonista indiscutible de unos días en los que parece que todo cambie y lo haga de una forma realmente sorprendente. Roberto Brasero no tienen ninguna duda de a lo que nos enfrentamos.

Según este experto durante este fin de semana: “Nuevas lluvias y nevadas vamos a tener en este primer fin de semana del mes. Durante el sábado ese frente que el día anterior habría llegado al noroeste seguirá avanzando hacia el sur, con lluvias en casi toda la península menos en el sur de Andalucía y Murcia y con nevadas en las sierras del centro a partir 1200 metros y en el norte peninsular a partir de solo 800 metros. Ese día las precipitaciones pueden ser localmente fuertes o persistentes en Galicia y los Pirineos.”

Además de estas lluvias, debemos estar muy pendientes de las nevadas que pueden ser abundantes en algunos puntos del país: “Se esperan acumulaciones significativas de nieve en áreas de montaña de la mitad norte, sin descartar nevadas en zonas aledañas más bajas, en especial en el este de la meseta Norte. Y de nuevo el viento soplará con fuerza en las costas y montañas de la península y amplias zonas del centro y este, y con rachas muy fuertes en Canarias.”

Pero cuidado, porque este mal tiempo, no solo estará presente durante el sábado, también tendremos que estar preparados para afrontarlo durante el domingo. Cerrando de esta manera un fin de semana en el que estará presente en gran parte del país, activando varias alertas.

Según esta misma previsión de Roberto Brasero: “El domingo ese frente llegará al sur y previsiblemente se marche con algunas lluvias por la mañana en Almería o Murcia y Baleares, a la vez que otro irá entrando por el norte donde también seguirán las precipitaciones en la jornada dominical incluso con alguna granizada en el Cantábrico. Esas precipitaciones pueden ser de nieve en montaña, sin descartarse en zonas aledañas más bajas, con acumulaciones de 5 cm en el Pirineo y oeste de la Cantábrica. En el resto serán menos probables y asomará el sol entre un frente y otro, pero frentes van a seguir llegando en este activo comienzo del mes de marzo.” Por lo que tendremos que seguir teniendo la chaqueta y el paraguas a mano.