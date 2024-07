Roberto Brasero advierte de la que se nos viene encima: «Calorazo»

El experto Roberto Brasero nos advierte de lo que llega a España, después de un fin de semana con temperaturas más bajas de lo que sería habitual, volvemos al verano. Esta temporada parece que todo irá de forma diferente, siendo uno de los más extraños. Con casi una DANA por semana, desde que ha llegado esta estación del año, hemos tenido que enfrentarnos a un cambio radical de rumbo. De la estabilidad que ha provocado que estemos ante una alerta que ha acabado siendo casi generalizada en el norte ante una sequía que pone los pelos de punta.

La actualidad hace que se haya dejado atrás la alerta por sequía y hayamos dado paso a un importante cambio de ciclo. Con unas cifras que van cambiando y que han acabado siendo las que marquen una diferencia importante. Esta inestabilidad a la que nos hemos enfrentado parece que se prolongará en el tiempo, aunque debemos estar más que preparados para lo que está por llegar. Nos guste o no, en verano, la tendencia es que haga calor, de lo contrario, no estaríamos en esta estación del año en la que todo es posible. Si tienes planes para estos días, será mejor que estés pendiente de la previsión del tiempo.

Lo que se nos viene encima según Roberto Brasero

Roberto Brasero no duda desde Antena 3 en analizar unos mapas del tiempo que traen novedades importantes. Estamos ante una serie de cambios que pueden llegar a ser los que marquen una diferencia importante. Sin duda alguna nos enfrentamos a una situación que nada tiene que ver con lo que podríamos esperar en estos momentos. Estamos ante un cambio que puede llegar a ser especialmente complicado.

De las lluvias y las temperaturas que pueden estar por debajo de lo que sería habitual a un marcado ascenso hay un camino. Un paso que nos aleja totalmente de lo que querríamos empezar a ver. Sin duda alguna nos enfrentamos a un cambio de ciclo que nos devolverá a la estación en la que nos encontramos.

En verano el calor y la estabilidad van de la mano, de tal forma que debemos empezar a prepararnos para lo que está por llegar. Son tiempos complicados que pueden llegar a generar una serie de disgustos importantes. El hecho de tener planes por delante y descubrir que lloverá puede ser un problema, de la misma forma que unos días de altas temperaturas nos pueden quitar las ganas de salir al aire libre.

El calorazo que llega siguiendo esta previsión del tiempo

Habrá llegado el momento de empezar a prepararnos para lo peor, el momento de empezar a pensar en todo lo que está por llegar puede ser complicado. En esencia, afrontamos una transformación que podría acabar generando un antes y un después en este día a día al que nos enfrentamos.

El experto Roberto Brasero, tiene muy claro qué es lo que está por llegar. Siguiendo su previsión desde Antena 3, será mejor que empecemos a preparar al aire acondicionado para colocarlo de nuevo de tal modo que tendremos que empezar a prepararnos para el verano más auténtico.

Siguiendo con la previsión de este experto: «La noche del sábado a domingo no será tan calurosa como estas que tuvimos ayer y eso se notará también a primeras horas del domingo: algo más fresca será la mañana que la que hemos vivido este viernes. Luego podrán seguirá las tormentas en las sierras del noreste pero mucho más débiles y esporádicas. Las temperaturas el domingo bajarán en el área mediterránea y en el resto ya no bajan más. Y a partir del lunes vuelven a subir: la semana que viene que será de nuevo muy calurosa, aunque de nuevo en el norte de Galicia y el Cantábrico estarán más contenidas las temperaturas con una nubosidad que no termina de marcharse del todo todavía. En el resto, sol y calor propios de una semana de julio. Lo de este fin de semana será solo un pequeño paréntesis en el calorazo».

La AEMET coincide totalmente con la previsión de Robero Brasero: «Las temperaturas máximas aumentarán de forma generalizada, incluso notable en zonas del centro norte peninsular y descenderán en Canarias y litorales de la mitad sur del área mediterránea. Pueden superar los 34 grados en el Guadalquivir, Ebro y valles de la meseta Sur. Las mínimas descenderán en el tercio sudeste y los archipiélagos, aumentando en la mitad norte peninsular y con pocos cambios en el resto.

Soplará poniente en el Estrecho, amainando y flojos variables en Alborán. Predominarán vientos del este y sureste en el resto de la vertiente mediterránea y Cantábrico, y del sur y oeste en la vertiente atlántica. Serán flojos en general salvo en el Ebro, Ampurdán y oeste de Galicia donde se prevén más intensos. En Canarias soplará el alisio con intervalos de fuerte en zonas expuestas».