Quiénes son Mayka y Sequera: todo sobre los participantes de ‘¿Quién quiere casarse con mi hijo?’

Siete años después de su última emisión, el icónico reality de citas ‘¿Quién quiere casarse con mi hijo?’ vuelve a Cuatro. Este programa, que se ha ganado un lugar en el corazón del público, regresa con un elenco fresco de madres e hijos dispuestos a encontrar el amor en un formato que mezcla diversión, emociones y conflictos familiares. Uno de los dúos que ya están generando expectación es el de Mayka y Sequera, quienes prometen dar mucho de qué hablar en esta nueva edición.

El regreso de ‘¿Quién quiere casarse con mi hijo?’ responde a los deseos del público de recuperar esos formatos de entretenimiento que marcaron una época dorada en la televisión española. Mediaset ha decidido revivir este clásico que mezcla la emoción de un programa de citas con la inevitable tensión que surge cuando las madres son quienes supervisan y aprueban a las pretendientes de sus hijos.

En esta nueva temporada, cinco solteros acompañados de sus madres emprenderán la misión de encontrar al amor de su vida entre 50 candidatos y candidatas. Sin embargo, la clave del programa radica en la influencia y el criterio de las madres, quienes tendrán la última palabra en muchas decisiones. Entre los protagonistas de esta edición se encuentran Mayka y Sequera, dos personajes con una personalidad única y una relación que no dejará indiferente a nadie.

Sequera, el concursante más atrevido

Sequera tiene 31 años. Es un joven de Usera, un barrio madrileño conocido por su autenticidad y diversidad. Se dedica al mundo de la música urbana, un ámbito en el que ha encontrado su pasión y su forma de expresión. Su estilo es inconfundible y su música refleja las vivencias y el «flow» de su barrio, algo que lo define no solo como artista, sino también como persona.

En su vídeo de presentación, Sequera dejó claro su objetivo en el programa: «Vengo aquí a ver si encuentro una chica en condiciones que me quiera». Su sinceridad y sencillez son dos de las cualidades que más destacan en su personalidad. Sin embargo, aunque busca el amor, no está dispuesto a conformarse con cualquiera. Las candidatas tendrán que ganarse no solo su corazón, también la aprobación de alguien muy importante en su vida: su madre.

Mayka, una madre divertida y entregada

Mayka es uno de esos personajes que se roban el protagonismo nada más aparecer en pantalla. Fiel seguidora de su hijo y su carrera musical, no solo es su madre, también es su mayor fan. Sin embargo, esa admiración no la ciega. Mayka es conocida por su franqueza y no tiene reparos en describir a su hijo tal como es: «Es más de barrio que el banco de un parque», comentó en tono humorístico durante su presentación.

Mayka tiene claro lo que quiere para su hijo en el ámbito sentimental. Para ella, la chica ideal no solo debe ser guapa y sencilla, sino también una persona auténtica, que quiera a Sequera por lo que es y no por su fama o su carrera musical. En su propia voz, lo que más desea es que encuentre «una chica que lo quiera por él y no por su música».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cuatro (@cuatrotv)

Su papel en el programa será fundamental, ya que su opinión será clave para que Sequera tome decisiones sobre las candidatas. A lo largo de los episodios, madre e hijo irán conociendo a varias chicas que intentarán conquistar no solo el corazón de Sequera, sino también la aprobación de Mayka.

Mayka está muy preocupada por su hijo

Una de las características que más preocupa a Mayka es la autenticidad. No quiere que su hijo caiga en manos de una mujer que solo esté interesada en su música o en la vida que lleva como artista urbano. Para ella es crucial que la pretendiente de Sequera lo quiera por lo que es como persona y no por lo que representa en el escenario.

Además, hay otro aspecto que Mayka ha mencionado como importante: la sencillez. Aunque Sequera busca una chica que sea atractiva, para su madre es esencial que esa belleza venga acompañada de una actitud sencilla y natural.

La relación entre Sequera y Mayka es de admiración mutua. Aunque Sequera es un hombre independiente, reconoce que su madre ha sido una figura clave en su vida y en su carrera. Mayka, por su parte, ha apoyado incondicionalmente a su hijo en su aventura musical y lo acompaña en esta nueva experiencia televisiva. Esta conexión tan estrecha podría ser un arma de doble filo en el programa. El espectáculo está servido y habrá que esperar muy poco para ver cómo reacciona el público.

Como es natural en este tipo de realities, las diferencias de criterio entre madre e hijo serán un punto clave en la narrativa. Los espectadores estarán atentos a ver si Sequera decide seguir los consejos de Mayka o si, por el contrario, se deja llevar por sus propios instintos.