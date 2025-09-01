Quién es Esperansa Grasia: de dónde es, edad, su verdadero nombre y por qué se hace llamar así

Quizás por el nombre de Gemma Palacio no te suene mucho, pero si hablamos de Esperansa Grasia -no, la vidente no-, es posible que sepas de quién estamos hablando. Esta joven valenciana se hizo famosa en las redes sociales gracias a sus vídeos parodia en los que hacía una comparación entre la vida en Estados Unidos y las mismas situaciones en España.

Antes de hacerse famosa y que prácticamente toda España la conociera, Gemma Palacio trabajaba como cajera en un supermercado Durante esa etapa empezó a compartir vídeos en sus redes sociales para el pseudónimo por el que ahora es conocida y el éxito tardó poco en llegar.

Tal fue su subida a la cima que poco después de hacerse conocida en TikTok la joven llegó a fichar incluso por Netflix y a partir de ahí los éxitos no han hecho más que crecer.

Gemma Palacio a fichar por Netflix gracias a TikTok

Un hobbie puede convertirse en una forma de ganarse la vida, tal como le ha pasado a Gema Palacio una amante de las redes sociales y del humor que ha conseguido lo imposible. Esta joven de 21 años tenía una vida común. Se había formado con un ciclo medio y había encontrado un trabajo en un supermercado.

Esta mujer es hoy en día una de las tiktokers más conocidas del mundo con 2 millones de seguidores. Acaba de fichar por Netflix para crear la que será su primera serie y ha publicado un libro Ai lof yu, Ashley (I Love You, Ashley). Todo un fenómeno de masas que se ha ganado a pulso la posición en la que se encuentra.

Lo que comenzó siendo un pasatiempo se ha convertido en una manera muy lucrativa de ganarse la vida. En su TikTok cuyo nombre fue inspirado por una famosa vidente, a la que solo cambiaron dos letras del nombre, ha creado a dos tipos de familias. Por un lado, una de Estados Unidos, cuya protagonista es Ashley y otra española.

Una forma de mostrar las diferencias culturales que han aprendido a través de las series con las que han crecido, pero también de hacer reír a la gente. Su familia es su principal pilar, son los que la apoyan en todo e incluso la ayudan a grabar alguno de sus programas para las redes sociales.

Dejó su trabajo en el supermercado cuando Netflix la fichó para realizar vídeos cortos. Algo que hace de forma intuitiva con un elenco de personajes que le han servido para ganar una popularidad enorme en redes sociales. La vida de Gema es radicalmente distinta que hace un par de años, pero no es de extrañar si vemos el talento de esta humorista que plasma perfectamente en redes sociales.

Dónde vive Esperansa Grasia y cuál es su verdadero nombre

La joven humorista Gemma Palacio -el verdadero nombre de Esperansa Grasia- vive en Benaguasil, un pueblo de la Comunidad Valenciana. Aunque nació en el pueblo valenciano de Liria, se mudó y su residencia está fijada en Benaguasil.

Por qué Esperansa Grasia habla así

Tal y como explicó la propia Gemma Palacio en una entrevista, siempre le ha gustado hablar así, es algo que hacía con sus amigas para divertirse y fue gracias a esa broma como surgió su pseudónimo en redes sociales: «Siempre me ha hecho mucha gracia lo de hablar con la ese, mis amigas y yo lo hacemos todo el rato, así que me lo puse así».