Los proyectos de voluntariado universitario crecieron un 20% el último año hasta alcanzar las 3.400 iniciativas

El voluntariado universitario continúa en ascenso. Las universidades españolas impulsaron más de 3.400 proyectos durante el curso 2025-2026, casi un 20% más que el año anterior, y movilizaron a 23.600 estudiantes, un 9% más. Ambas cifras reflejan el espacio cada vez más relevante que ocupa el compromiso social dentro de la vida universitaria.

Estas son algunas de las principales conclusiones del XIV Estudio sobre Voluntariado Universitario, elaborado por la Fundación Mutua Madrileña en el marco de la XIV edición de sus Premios al Voluntariado Universitario. El informe recoge las respuestas de 43 universidades públicas y privadas y de 121 entidades del tercer sector.

El aumento de la actividad no responde únicamente a la ampliación de programas ya existentes. Del total de proyectos contabilizados, 723 fueron de nueva creación, lo que representa el 21%, un dato que evidencia la capacidad de las universidades para identificar nuevas necesidades sociales y adaptar sus programas para darles respuesta.

Universidades más activas

La Universidad de Santiago de Compostela encabeza la participación, con 4.257 alumnos voluntarios. Le siguen la Universidad CEU San Pablo, con 3.903, y la Universitat de Girona, con 2.462 estudiantes.

En cuanto al número de proyectos, la Universidad de Salamanca ocupa el primer puesto, con 481 iniciativas. A continuación, se sitúan la Universitat de Girona, con 393, y la Universidad Miguel Hernández de Elche, con 278.

Este estudio permite también trazar el perfil del voluntario universitario: tres de cada cuatro voluntarios son mujeres, la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas suele ser la más predominante y dedican una media de entre dos y cuatro horas semanales a colaborar en acciones solidarias. Los programas relacionados con la infancia, los colectivos en riesgo de exclusión social y las personas mayores concentran el mayor número de iniciativas en las que se involucran los alumnos. La gran mayoría de los proyectos, el 85%, se realizan en España.

Universidades y ONG consolidan su colaboración

Las entidades del tercer sector desempeñan un papel fundamental en este crecimiento. Ocho de cada diez iniciativas de voluntariado universitario se desarrollan en colaboración con una ONG, frente al 23% promovido directamente por las propias universidades.

“Las universidades facilitan el acceso y la movilización de los alumnos, pero son las entidades del tercer sector las que aportan el conocimiento directo de las necesidades sociales, la experiencia en la intervención y los espacios en los que desarrollar la actividad”, afirma Lorenzo Cooklin, director general de la Fundación Mutua Madrileña.

Esta colaboración permite conectar el interés de los jóvenes con proyectos concretos. Los programas universitarios son una vía de incorporación de estudiantes para el 47% de las ONG. No obstante, la recomendación de otros voluntarios y la iniciativa personal son los canales más habituales para llegar a las organizaciones, señalados por el 63% de las entidades en ambos casos.

La colaboración se extiende también al propio ámbito académico. Cerca de la mitad de las universidades participa en proyectos interuniversitarios, en los que varios centros comparten recursos, conocimientos y capacidades para ampliar las oportunidades de participación de sus alumnos.

Una actividad integrada en la universidad

El voluntariado forma parte de la estructura de la mayoría de las instituciones académicas, aunque su gestión responde a modelos diferentes. Nueve de cada diez centros disponen de una estructura desde la que organizar y acompañar sus programas, bien a través de un departamento específico (el 49%) o a través de otras unidades (el 44%).

La formación constituye otro de los principales apoyos que reciben los estudiantes. El 86% de las universidades prepara a los jóvenes que participan en acciones de voluntariado. Esta labor se completa con la desarrollada por las propias organizaciones sociales: siete de cada diez ONG (69%) ofrecen siempre formación previa y dos de cada diez (26%) la imparte en determinados programas.

Las universidades también están avanzando en la evaluación de los resultados. Cuatro de cada diez (40%) disponen ya de un sistema para medir el impacto de sus proyectos y otro 39% trabaja en su desarrollo. De este modo, el crecimiento de la actividad va acompañado de un mayor interés por conocer su alcance y mejorar la experiencia de estudiantes, entidades y beneficiarios.

El aumento de los programas plantea, al mismo tiempo, nuevas necesidades. El 45% de las universidades destina 25.000 euros o menos al año al voluntariado y un 9% no cuenta con una inversión específica. Por ello, incrementar el presupuesto, implicar más al profesorado y al personal administrativo, y mejorar la difusión entre el alumnado aparecen como las principales áreas que los centros consideran necesario reforzar.