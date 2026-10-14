PROVACUNO recoge el Premio Alimentos de España 2026 por su contribución a la internacionalización de la carne de vacuno

Raúl Sanz, presidente de la Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno (PROVACUNO), ha recogido en el Teatro Real de Madrid el Premio Alimentos de España 2026 a la Internacionalización Alimentaria. Lo concede el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que ha reconocido el trabajo de la interprofesional por la internacionalización de la carne de vacuno española, incluida la apertura y consolidación de nuevos mercados internacionales.

Desde sus orígenes, PROVACUNO ha colaborado con las administraciones públicas españolas y con las empresas del sector en la apertura de mercados como Vietnam, Singapur, Japón, Filipinas, Qatar, Canadá, Egipto, Kuwait, Honduras, República Dominicana, Tailandia, Indonesia y Arabia Saudí. En ese periodo, el sector ha pasado de 196.000 toneladas exportadas en 2017, por un valor de 693 millones de euros, a más de 230.000 toneladas en 2025, por un valor de 1.750 millones de euros.

Los principales destinos de las exportaciones españolas siguen siendo países de la Unión Europea, como Portugal, Italia y Francia. Sin embargo, terceros países como Argelia, en el caso de la carne de vacuno, o Costa de Marfil, en el de los productos de casquería, han ganado peso como mercados de interés y en consolidación.

El galardón pone en valor el trabajo de la interprofesional en la apertura de mercados, pero también en la formación, preparación y asesoramiento de los responsables de exportación de las empresas españolas, en las actividades de presentación del producto en terceros países y en la consolidación en Europa y en los países de reciente apertura.

Para Raúl Sanz, el premio supone un reconocimiento al esfuerzo colectivo de todo el sector: “Recibir el Premio Alimentos de España a la Internacionalización Alimentaria es un motivo de orgullo para PROVACUNO y, sobre todo, un reconocimiento al trabajo que durante años han desarrollado conjuntamente las empresas del sector, la interprofesional y las administraciones públicas. España tiene una carne de vacuno de enorme calidad y contamos con un sector preparado para competir en los mercados internacionales. Nuestro objetivo es seguir abriendo puertas, consolidando los mercados en los que ya estamos presentes y acompañando a las empresas españolas en su crecimiento exterior”.

José Ramón Godoy, director del área Internacional de PROVACUNO, ha añadido: “Nos sentimos muy satisfechos de haber podido colaborar en el éxito de la internacionalización del sector de la carne de vacuno de España y nos hace muy felices haber cubierto las expectativas de un sector en crecimiento en el mercado exterior”.

Buena parte de esta actividad se ha desarrollado mediante programas de promoción cofinanciados por la Unión Europea. Entre ellos figuran What a Wonderful Beef, ejecutado entre 2018 y 2024 en Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Vietnam, Hong Kong y Japón; EU Beef Asia, entre 2022 y 2025 en China y Corea del Sur; y It’s Time for European Beef, en marcha entre 2024 y 2027 en Japón, Singapur y Filipinas.

A estos programas se suma la colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través del convenio marco suscrito con las organizaciones interprofesionales cárnicas para la promoción exterior, así como el trabajo conjunto con ICEX España Exportación e Inversiones para reforzar la presencia de la carne de vacuno española en terceros países.

PROVACUNO trabaja ahora con los agentes implicados para avanzar en la apertura de Corea del Sur, y analiza nuevas oportunidades de exportación de carne de vacuno y otros productos cárnicos en destinos como México.