El palo que podría llevarse Manuel González cuando vuelva de ‘Supervivientes’

Mientras los concursantes de Supervivientes 2025 continúan su experiencia en los Cayos Cochinos, en España la vida sigue su curso y en algunos casos surgen situaciones que pueden afectar a los participantes sin que ellos sean conscientes de ello. Este es el caso de Manuel González, quien, ajeno a lo que sucede fuera del programa, podría encontrarse con una dura sorpresa al regresar a su vida cotidiana. La verdad sobre su relación sentimental ha visto la luz y hay muchos que han adelantado algo: el influencer debe prepararse para superar un gran obstáculo.

El gaditano empezó en el concurso como uno de los participantes que la producción decidió incluir en la aventura tras haber estado en ediciones anteriores. Sin embargo, su camino en la competencia no ha sido sencillo. Tras haber compartido estancia con Anita Williams y Montoya en Playa Misterio, la audiencia votó para expulsarlo. No obstante, el programa le dio la oportunidad de permanecer en los Cayos Cochinos, conviviendo con los participantes que fueran saliendo del concurso en una suerte de segunda oportunidad para mantenerse en la contienda.

Hace muy poco Manuel ha vivido un respiro dentro del concurso al lograr salvarse de la eliminación definitiva. Mientras que Samya fue la primera concursante en despedirse por completo del programa, él logró continuar su aventura junto a Nieves Bolós y Ángela Ponce. Sin embargo, la felicidad que siente dentro del concurso podría verse opacada cuando regrese y descubra la polémica que involucra a su novia, Gabriella Hahlingag.

Última hora sobre Manuel González

Manuel González comenzó su relación con Gabriella poco antes de viajar a Honduras. Su historia de amor captó la atención de los espectadores, ya que ambos participaron en La isla de las tentaciones en roles similares: él como tentador de Anita Williams y ella como tentadora de Montoya. Al finalizar aquel reality, decidieron darse una oportunidad y comenzaron una relación sentimental que, desde sus inicios, generó dudas entre el público sobre su duración y solidez.

Ahora, mientras Manuel se encuentra completamente aislado del mundo exterior, han surgido informaciones que podrían poner en jaque su relación. Según diversas fuentes, Gabriella habría sido vista en actitud comprometida con el cantante JC Reyes en una discoteca. Son muchos los que afirman que ambos estuvieron juntos durante gran parte de la noche y que las muestras de afecto entre ellos fueron evidentes. La polémica fue abordada en el programa Fiesta, donde se mencionó que testigos presenciales aseguraban que la joven se mostró muy cercana al cantante, algo que ha encendido las alarmas sobre una posible traición.

Gabriella ha decidido romper su silencio

Al hacerse pública la noticia, Gabriella no tardó en responder. A través de la colaboradora de Fiesta Bea Jarrín, la joven manifestó su indignación ante las especulaciones. «Estoy alucinando, no me lo puedo creer. ¿Ahora cada vez que me acerque a un chico significa que tengo algo con él? Si realmente hubiera pasado algo, ¿dónde están las pruebas?», expresó. También aseguró que lo único que hizo fue hablar con JC Reyes en la discoteca, desmintiendo cualquier insinuación de infidelidad.

Más allá de esta controversia, la modelo se ha mantenido activa en la defensa de Manuel durante su participación en el reality. Ha asistido a varios programas de televisión y se ha mostrado firme en su apoyo al gaditano a través de sus redes sociales, compartiendo publicaciones en las que expresa su admiración.

Durante su estancia en Supervivientes 2025, Manuel ha hablado en varias ocasiones sobre Gabriella, dejando claro lo mucho que la extraña. En una conversación reciente con sus compañeros, confesó: «Nunca he echado tanto de menos a alguien en tan poco tiempo como a ella». También explicó que su relación con Gabriella ha sido especial porque «me divierto mucho con ella, ha despertado en mí algo que nunca antes había sentido».

¿Qué pasará cuando acabe ‘Supervivientes’?

Cuando termine Supervivientes, dentro de dos meses, se enfrentará a una nueva realidad. Su regreso estará marcado por la necesidad de aclarar lo sucedido con Gabriella y determinar si su relación es lo suficientemente fuerte como para superar la polémica que ha surgido en su ausencia.

Cuando acabe el programa empieza otra aventura para el concursante. Al volver a España, tendrá que hacer frente a las informaciones sobre su pareja y decidir cómo afrontar la situación. La duda sobre si la relación podrá continuar tras estos rumores es una pregunta que solo él y Gabriella podrán responder una vez que tengan la oportunidad de hablar cara a cara. Por ahora, Manuel sigue centrado en su supervivencia dentro del proyecto, sin saber que fuera del concurso lo espera un panorama incierto. Queda por ver si esta experiencia fortalecerá su relación o si, por el contrario, marcará el fin de su historia de amor con Gabriella.