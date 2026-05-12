Las nubes de tormenta crecerán en las comunidades del interior y norte para dejar fuertes lluvias y granizo

Las comunidades del interior y norte se enfrentan a tormentas que pueden traer fuertes lluvias y granizo. Será mejor que nos empecemos a preparar para lo peor, con la mirada puesta a una serie de cambios importantes que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Es hora de conocer en primera persona lo que puede pasar con un tiempo que parecerá más propio del mes de febrero que de un mayo que debería ser la puerta de entrada a un verano que costará que llegue.

Esta semana y en especial durante estos próximos días lo que puede pasar es que tengamos que mirar de nuevo el calendario, ante un importante cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos lanzará hacía una serie de novedades importantes. Lo que puede pasar es algo que realmente podría acabar siendo la antesala de algo más. De un giro radical que hasta el momento desconocíamos y puede convertirse en esta llegada de un cambio de tendencia que puede ser esencial. Una novedad que hasta el momento desconocíamos en estas fechas y que afectará de lleno al norte y al interior.

Alerta ante el crecimiento de nuevos de tormentas en estas comunidades

Los expertos de la AEMET no dudan en lanzar una poderosa advertencia ante lo que puede pasar durante las próximas horas. Lo que pensábamos que sería la antesala de algo más, de un cambio de tendencia que hasta el momento desconocíamos en estas próximas fechas.

Es hora de saber qué pasará en un mes de mayo que ya se muestra del todo anómalo y nos está dejando algunos datos que pueden sorprendernos en muchos sentidos. Un cambio de ciclo que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante.

Estas tormentas que van a llegar en estas comunidades pueden ser algo que realmente se convertirá en la antesala de algo más. No llegarán solas, lo harán con un marcado descenso de las temperaturas que podría hasta ser especialmente peligroso en estas próximas jornadas.

Será mejor que tengamos en el armario y cerca la chaqueta y hasta el paraguas porque va a producirse una situación totalmente inesperada para estas fechas que hace saltar las alarmas en el interior y en el norte, pero nadie se va a escapar de lo que puede pasar en estas próximas horas.

Tormentas fuertes de lluvia y granizo

La lluvia no es el único elemento que hará saltar las alarmas, también lo hará un granizo que puede acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada en estos días en los que realmente cada detalle cuenta y lo hará de forma sorprendente en estas próximas jornadas.

Tal y como nos explican desde la el canal de El Tiempo: «Las tormentas volverán a crecer este martes en amplias zonas del norte y nordeste de la España peninsular, dejando aguaceros intensos, aparato eléctrico y posibles granizadas. Este escenario activa avisos en varias comunidades. La borrasca fría situada al oeste de la Península seguirá condicionando el tiempo en España durante este martes, impulsando nuevas líneas de inestabilidad que favorecerán la formación de chubascos y tormentas en amplias zonas del país. De hecho, será ya el quinto día consecutivo con lluvias asociadas a este sistema de bajas presiones, que tenderá a evolucionar hacia una dana».

Siguiendo con la misma explicación: «Las precipitaciones comenzarán a descargar mañana especialmente a partir del mediodía en la mitad norte: serán intensas y estarán acompañadas de tormentas. Estas irán cesando al final de la jornada. A lo largo de la jornada de mañana, las precipitaciones tenderán a extenderse por buena parte del interior de la mitad norte, aunque será durante la tarde cuando las nubes convectivas crezcan con mayor intensidad. Los aguaceros descargarán con fuerza en puntos de Castilla y León, La Rioja, Comunidad de Madrid, norte de Castilla-La Mancha, Aragón y Cataluña, donde además podrán ir acompañados de tormenta, granizo y rachas intensas de viento».

Este día las tormentas acabarán siendo protagonistas: «Las precipitaciones comenzarán desde primeras horas del martes en amplias zonas del extremo septentrional peninsular, especialmente en Galicia, Asturias, Cantabria y el entorno del alto Ebro, donde el paso de bandas nubosas asociadas a la depresión mantendrá un ambiente muy húmedo e inestable».

Lo peor podría concentrarse en estas zonas del país: «Las zonas más activas se situarán entre Zaragoza, Huesca y Lleida, así como en el interior y prelitoral de Tarragona y Barcelona, donde las tormentas dejarán aguaceros fuertes, abundante aparato eléctrico y episodios de granizo a partir de las 14 horas. En estas áreas, las precipitaciones dejarán más de 20 l/m², con posibilidad además de rachas de viento localmente muy fuertes asociadas a los núcleos convectivos más activos. La AEMET mantiene avisos amarillos por lluvias y tormentas en varias comarcas de Cataluña, especialmente en el Prepirineo y depresión central de Barcelona, el Pirineo de Girona y zonas interiores de Lleida y Tarragona. Estos estarán activos desde las 14 horas hasta las 22 h».