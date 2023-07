No la vas a reconocer: este ha sido el cambio radical de Rocío Flores y así está cinco años después

Hace cinco años que Rocío Flores irrumpió en los platós de Telecinco y desde entonces no se ha dejado de hablar de ella. Famosa desde la cuna, alcanzó su momento de máxima popularidad cuando su padre entró en ‘Gran Hermano VIP’. La hija de Rocío Carraco decidió dar la cara por él y acudía a todas las galas para intentar que ganara el concurso. No lo consiguió, pero logró otra cosa mucho mejor: convertirse en una estrella. Dio su primera entrevista en una conocida revista y a partir de ese momento todo vino rodado.

Rocío Flores recibió la llamada de ‘Supervivientes’. Le ofrecieron participar en el programa y fue la concursante mejor pagada de su edición. ¿Dónde ha ido parar este dinero? Supuestamente se compró un piso en Málaga, pero fuentes cercanas aseguran que su vivienda actual es de alquiler. La joven ha invertido parte de su fortuna en modificar su imagen y lo cierto es que está irreconocible. Ya no queda nada de aquella Rocío tímida que aterrizó en Mediaset intentando no llamar la atención.

Una lipoescultura “muy dolorosa”

A principios de 2022 Rocío Flores dio un paso que no dejó indiferente a nadie: entró en quirófano para someterse a una lipoescultura. Lo hizo al lado de Olga Moreno, pero esta compañía no fue suficiente y la influencer lo pasó realmente mal. Reconoce que fue “muy dolorosa” y que después de la operación tuvo que guardar reposo durante mucho tiempo. Cree que “ha merecido la pena”, pero no olvida “todas las complicaciones” que vinieron después del retoque.

“Duele mucho durante 10 días, también es verdad que yo tengo el umbral del dolor muy bajo, por eso ha ido todo más lento”, explicó en su momento. Lo cierto es que el cambio es asombroso. Rocío no ha vuelto a ganar peso desde que se operó. Hace mucho deporte y lleva una alimentación saludable. Recordemos que ella se formó para ser nutricionista, así que tiene los conocimientos necesarios para mantenerse.

Los nuevos pechos de Rocío Flores

Entre todos los retoques que se ha hecho podemos destacar su operación de pecho. Llamó mucho la atención, tanto que Antonio David Flores se quedó sin palabras al ver el resultado. “Hoy es el primer día que me veo el pecho sin esparadrapos. Es decir, primer día que me veo la nueva cicatriz. Mi padre se asustó un poco porque él me vio recién operada el pecho y me dijo que eran muy grandes”, comentó en su Instagram. Antonio David Flores prefiere no entrar en detalles y nunca ha hablado de estos temas.

¿Tiene secuelas por las operaciones?

No, Rocío defiende que todo lo que se ha hecho está muy medido y controlado. Por ejemplo, asegura que no le ha quedado ninguna cicatriz tras su operación de pechos. “Cuando me he visto os juro que me he quedado en shock. Tengo las líneas más finas que he visto nunca. Según la piel y todo no sé si ensancharán un poco, pero ahora mismo es como si no tuviese prácticamente cicatriz”. También podemos hablar del ligero aumento de labios y del botox que se ha inyectado para mejorar su expresión. Todo ello ha hecho que Flores esté irreconocible.