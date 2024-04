Los negocios desconocidos de Violeta Mangriñán con los que podría hacerse de oro

Todo el mundo conoce los orígenes mediáticos de Violeta Mangriñán. La creadora de contenidos saltó a la fama gracias a su paso por ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, un programa que presentaba con éxito Emma García en Telecinco. Su relación con Julen Guerra le convirtió en uno de los rostros más famosos del espacio, por eso Mediaset pensó en ella para participar en una de las ediciones de ‘Supervivientes’. Allí conoció al cantante y modelo Fabio Colloricchio, se enamoró de él y rompió con Julen para empezar una nueva aventura sentimental. En un primer momento nadie dudó de esta pareja, pero ahora tienen dos hijas en común, Gala y Gía.

Violeta Mangriñán dejó de formar parte de Mediaset hace mucho tiempo, aunque su nivel de vida no ha dejado de crecer. Entonces, ¿cómo la logrado mantenerse? En primer lugar fichó por una buena agencia de comunicación y lleva bastantes años ejerciendo de influencer. Los buenos resultados que ha cosechado han hecho que reciba propuestas de marcas muy relevantes. Gracias a todo esto ha generado un patrimonio que ha decidido invertir en distintos negocios. Debemos recordar que lo primero que intentó fue crear una marca de ropa, aunque su experiencia no fue buena y ahora ha probado suerte con otra empresa.

Violeta ha anunciado muy ilusionada que va a abrir una cafetería especializada en bebida saludable. Según cuenta, en su local se podrá encontrar: «El mejor matcha, el mejor café de especialidad y las mejores tostadas de Madrid». El centro todavía no ha abierto sus puertas y como no podía ser de otra forma la influencer se ha encontrado con muchos inconvenientes. Su intención no era inaugurar un restaurante en la capital, pero se quedó en estado y tuvo que modificar sus planes. «Ha sido una odisea tremenda encontrar local. Empecé a buscarlo en Valencia porque vivía allí. Me quedé embarazada de Gia y mis planes, como bien sabéis, cambiaron un poco».

El otro negocio de Violeta Mangriñán

Violeta Mangriñán no se conforma con abrir una cafetería. Su perspectiva empresarial va mucho más allá, por eso destinó parte de sus ingresos a construir su propio legado inmobiliario. Además de la formidable casa donde vive con Fabio Colloricchio, ha hecho otras inversiones para no tener que defender de los medios de comunicación. Insiste en que siempre ha tenido la cabeza muy bien amueblada, por eso sabe que la fama no dura para siempre y su estabilidad económica no puede estar condicionada por agentes externos.

La influencer tiene un ejército de detractores que hace mucho ruido. En una ocasión le acusaron de vivir de los ingresos que generaba Fabio como artista, así que ella no tuvo más remedio que dar un paso adelante para aclarar que era una mujer independiente. «Invierto en inmobiliario. Aporto mi dinero en empresas que se dedican al sector inmobiliario, básicamente que compran pisos y los alquilan, entre otras».

Hay que recordar que la joven ha ganado mucho peso en las redes sociales durante los últimos años, tanto es así que Dulceida la entregado un Premio Ídolo. La catalana organiza una gala para poner en valor a los creadores de contenido más importantes del momento y en esta ocasión le ha tocado el turno a la exparticipante de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’.

Violeta crece en las redes sociales

Al ver que Violeta Mangriñán disfruta de tanta repercusión social, los directores de Podimo le ofrecieron presentar su propio podcast, un espacio que ha llamado igual que su restaurante preferido. La influencer dijo: «Se llama ‘Lo Tienes Crudo’, que es mi restaurante favorito de Madrid y podéis encontrar mis charlas entre gente de mi entorno o personas que me parecen interesantes y peculiares y con las que me iría a cenar y tendría conversaciones sobre todo tipo de cosas. Creo que se ha convertido en algo entre amigos, divertido y donde todo aquel que se siente tenga la libertad de ser uno mismo».

Violeta asumió esta etapa con un gran entusiasmo, a pesar de que es plenamente consciente de que nunca llueve a gusto de todos. Sabe que sus enemigos están esperando cualquier excusa para criticarla, pero no tiene miedo y considera que la única forma de avanzar es enfrentarse a sus obstáculos. «Muy emocionada y agradecida por la oportunidad de explorar esta nueva faceta. Aunque nunca me lo había planteado antes, creo que mi experiencia previa en todo el sector, y al final en mi día a día, en mis stories, voy narrando mi vida, así que es algo parecido», contestó cuando le preguntaron por sus verdaderos sentimientos.

La joven valenciana lleva mucho tiempo formando parte de los medios de comunicación y ha vivido momentos que pasarán a la historia de la pequeña pantalla. Sin embargo, durante su última etapa ha preferido centrar sus esfuerzos en su faceta como creadora de contenido. En su momento reconoció que le habían ofrecido varios realities, pero los ha rechazado todos. Solo hay uno que le llama la atención: ‘MasterChef’.