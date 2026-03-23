Muere Leonid Radvinsky, propietario de OnlyFans, a los 43 años

Leonid Radvinsky, el propietario de la plataforma de contenido para adultos OnlyFans desde 2018, ha muerto este lunes a los 43 años a causa de un cáncer. La propia plataforma ha confirmado el fallecimiento del empresario estadounidense de origen ucraniano.

«Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de Leo Radvinsky. Leo falleció en paz tras una larga lucha contra el cáncer», ha explicado una portavoz de OnlyFans en un comunicado. Desde la plataforma han añadido que «su familia solicita privacidad en estos momentos difíciles».

Radvinsky adquirió la compañía de contenido para adultos en 2018, después de comprar a Guy y Tim Stokely, quienes fundaron OnlyFans en 2016, una participación mayoritaria en Fenix International, la firma propietaria y operadora de la plataforma de transmisión de contenido para adultos.

Fuentes conocedoras de la situación habían indicado a Bloomberg que el empresario de origen ucraniano sondeaba la venta de una participación del 60% en la compañía, con una valoración empresarial de alrededor de 5.500 millones de dólares (4.750 millones de euros).

La firma de inversión Architect Capital, con sede en San Francisco (EEUU), mantuvo conversaciones para liderar una oferta con acciones y aproximadamente 2.000 millones de dólares (1.728 millones de euros) en deuda, aunque las conversaciones aún se encontraban en febrero en su fase inicial.

El patrimonio de Radvinsky ascendía a unos 4.700 millones de dólares (4.062 millones de euros) al momento de su muerte, según estimaciones de la revista Forbes, que le situaba en el puesto 869 entre las mayores fortunas del mundo del mundo.