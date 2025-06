Muere Devin Harjes, actor de ‘Boardwalk Empire’, ‘Daredevil’ y ‘Gotham’, a los 41 años

Devin Lee Harjes, actor conocido por su trabajo en varias series como Manifest, Boardwalk Empire y Daredevil, falleció a los 41 años el pasado martes 27 de mayo en el hospital Mount Sinai de la ciudad de Nueva York. Devin Lee Harjes tenía cáncer, el cual se le diagnosticó el pasado febrero. Devin Lee Harjes era conocido por su trabajo en televisión, interpretando al legendario boxeador Jack Dempsey en Boardwalk Empire de HBO. Le interpretó en dos episodios en la segunda temporada de la producción de Martin Scorsese, protagoniza por Steve Buscemi.

Nació el 29 de julio de 1983 en Lubbock (Texas). Devin Lee Harjes se trasladó a Dallas-Fort Worth, donde trabajó en el mundo del teatro.

Después se mudó a Nueva York para dedicarse profesionalmente a la interpretación. Empezó a trabajar en películas realizadas por estudiantes, en espectáculos off-Broadway y películas independientes.

Su trabajo más reciente fue interpretar a Pete Baylor en nueve episodios de la tercera temporada de Manifest, de la NBC. En el mundo del cómic, interpretó a Oscar, un enfermero que trabajó en Rikers Island, en Daredevil de Marvel, y a Clyde, un guardia de seguridad bancario, en Gotham de DC. Entre sus trabajos como actor se incluyen Orange Is the New Black, Blue Bloods, FBI, Elementary, Rebel in the Rye, Boyz of Summer, The Forest Is Red, When the Shadow Falls y Surprise Surprise, Mr. Conovy.

También trabajo películas de cine independiente. Protagonizó protagonizando películas como The Forest is Red, que le valió el premio al mejor actor en el Festival Internacional de Cine de Tolentino de Italia, y The Boyz of Summer.