La lluvia llega a España: este es el día y las zonas afectadas según la AEMET

La AEMET ya tiene fecha para volver a ver caer la lluvia en España, este es el día y las zonas afectadas por este fenómeno. Nos enfrentamos a un cambio de tiempo propio para esta época del año y lo vamos a hacer ante un invierno que parece que por fin volverá.

Estamos ante una situación que quizás nadie hubiera esperado, una primavera que se adelanta y está dejando unas cifras fuera de lo común. El mal tiempo, parece que llega con mucha fuerza y lo hará en una fecha que quizás no guste a todo el mundo.

La lluvia llega a España

Un potente anticiclón nos ha afectado durante estos días y lo ha hecho de tal forma que tenemos que nos ha alejado de un invierno atípico. Con pequeñas nevadas que han dejado un panorama desolador, hemos pasado del frío efímero a un calor primaveral.

La llegada de la borrasca Juan coincidiendo con la vuelta a la rutina, de después de las vacaciones hizo que regresará el mal tiempo. Con algunas nevadas importantes y una previsión que nos sumergía de lleno en un invierno que parecía real de nuevo.

Pero la llegada de este anticiclón que lleva semanas acompañándonos ha roto por completo con la tendencia propia de esta estación del año. Por lo que hemos estado con unas cifras que no han sido nada buenas, hasta más 10º por encima de lo que sería habitual.

El país entero ha estado en cifras que han acabado siendo perjudiciales para todos. La que debería ser la semana más fría del año ha acabado siendo la más calurosa. La última del mes de enero batió todos los récords de temperaturas, pero no por lo que deberíamos esperar, sino por todo lo contrario.

Nos enfrentamos a un cambio de situación que dejará de nuevo unas temperaturas propias del mes de febrero. Llovera y como no podía ser de otra manera va a nevar en algunos puntos del país. Lo que está por llegar puede ser especialmente beneficioso y esperado.

La AEMET ya ha dado algunas cifras y pone una fecha en el calendario para ver llegar una situación normal que puede ser especialmente bienvenida. Será mejor que nos preparemos esta semana, las primeras previsiones ya dan con un cambio importante con la llegada del Carnaval.

Este es el día y las zonas afectadas según la AEMET

La AEMET por fin ha visto cambios en unos mapas del tiempo que parece que están dejando unos registros poco comunes. De momento, el anticiclón perderá su fuerza y por fin puede dejar entrar a esas borrascas que son claves y comunes para hacer vivir al país una situación normal para esta época del año.

Desde el canal de El Tiempo los expertos saben muy bien qué es lo que está a punto de pasar: “Las altas presiones continuarán sobre España este fin de semana, dejando estabilidad, nieblas matinales en zonas del interior y con calima en Canarias. Las nieblas se formarán principalmente en la meseta norte, en el valle del Ebro y en la costa Cantábrica y el Estrecho, gracias a los vientos marítimos.”

Las temperaturas las hemos notado especialmente altas, pero puede ser el último fin de semana con estos datos. Los expertos esperan un cambio que nos favorecerá a todos y hará realidad esa lluvia que se espera especialmente en aquellas zonas que están empezando a aplicar las restricciones por la sequía.

Los mapas del tiempo ya dan un poco de esperanza: “La próxima semana comenzará como terminará esta: el anticiclón seguirá sobre nuestras cabezas y la estabilidad se prolongará. Las nieblas seguirán formándose en zonas del interior y tanto el lunes y el martes, tendremos un aumento de la nubosidad, pero no llegarán lluvias. El miércoles comenzarían los cambios, aunque aún no serán muy notables. Las altas presiones comenzarán a debilitarse y a retirarse, lo que favorecerá que lleguen nubes a la vertiente atlántica. No se descarta incluso que pueda llover en Galicia, donde el viento del suroeste ganará intensidad.”

Siguiendo la misma predicción: “La nubosidad irá a más y últimas horas del jueves llegaría un primer frente atlántico que dejará lluvias en la mitad oeste peninsular. El viernes podría amanecer con lluvias en el oeste y en la zona centro, incluso en Pirineos, peor no ser espera que lleguen al este peninsular. El mismo viernes, podría llegar otro frente mucho más activo, que podría cruzar la península hacia el este y alcanzar el área mediterránea. Este frente podría dejar lluvias abundantes en zonas favorables como el sur del sistema Central y en Galicia además del oste de Andalucía.”

Lo que nos está esperando parece que son lluvias abundantes, aunque el tiempo es estadística y tendremos que ver cómo avanza la semana y estas borrascas que llegarán con el debilitamiento del anticiclón.