Jorge Rey detecta esto en el cielo y confirma un giro que nadie esperaba: «El aguacero…»

Esto en el cielo es lo que ha detectado un Jorge Rey que parece que tiene muy claro qué es lo que nos está esperando. Las señales que interpreta este experto en el tiempo nos pueden hacer cambiar por completo. Sobre todo, si tenemos en cuenta determinadas situaciones que hasta la fecha no teníamos en mente. Este joven que se hizo famoso cuando pronóstico antes que nadie, un cambio que puede acabar siendo el que marque un antes y un después.

Tenemos que empezar a pensar en todo lo que está por llegar, de la mano de algunos cambios que pueden ser los que marcarán estos días que tenemos por delante y que pueden ser claves. Son tiempos de cambios, de ver llegar una nueva ola de frío, cuando pensábamos que ya nos habíamos librado de estas temperaturas. Tendremos que sacar el paraguas y hacerlo de tal forma que nos asegurará una situación realmente fuera de lo que teníamos en mente, pero muy habitual en esta época del año. No debemos olvidar que estamos a un mes de febrero de pleno invierno, aún nos quedan unos días para recibir a la primavera.

Esto es lo que ha detectado Jorge Rey en el cielo

El cielo parece que nos está dando algunas pistas de lo que tenemos por delante, parecerá que tenemos que enfrentarnos a un poderoso cambio que puede acabar siendo el que nos haga reaccionar a tiempo. Con más de una alegría por delante, tocará ver qué es lo que nos espera.

Estas no son las temperaturas que deberíamos tener en esta época del año. Son tiempos en los que debemos empezar a tener en cuenta que hay algunas situaciones que pueden ser claves y que quizás no esperaríamos. Con ciertas señales que hasta la fecha no pensábamos que estarían tan presentes.

El joven que predijo con exactitud la llegada de Filomena no duda en compartir en redes sociales todo lo que nos puede pasar en estas próximas horas en las que todo puede ser posible. De la mano de unas situaciones que quizás hasta ahora no esperaríamos que pudiera ser una realidad.

Son tiempos de cambios y de pensar en un cambio que puede ser el que nos haga ver una previsión del tiempo con novedades. Las cabañuelas parece que vuelven a tener una mirada que nos sumergirá de lleno en estos días de invierno.

El aguacero que aparece en esta previsión del tiempo

Jorge Rey recurre a un refrán que refleja directamente todo lo que puede pasar en estos próximos días. Tal y como nos explica en sus redes sociales, hay unas señales que indican que la lluvia acabará siendo una realidad en estos días que tenemos por delante. Siguiendo con esta previsión: «Cuando las nubes se arremolinan como lana, el aguacero seguro es».

La AEMET refuerza esta previsión del tiempo que se basa en métodos tradicionales con sus mapas del tiempo. Coinciden al ver llegar estas lluvias, según los expertos de la AEMET: «Día marcado por el paso de un frente frío sobre la Península y Baleares que dejará un predominio de cielos nubosos o cubiertos a su paso y precipitaciones, en general débiles, afectando a la mayor parte de la Península y siendo probable que alcancen Baleares al final. Se prevén más abundantes en entornos de montaña de la mitad norte, Cantábrico y este de Cataluña, donde serán persistentes y sin descartar que sean localmente fuertes con tormenta y granizo pequeño, mientras que es poco probable que alcancen al extremo sureste peninsular y Alborán. Se prevén en forma de nieve en la Cordillera Cantábrica, Ibérica norte y Pirineos, sin descartarse en otras montañas de la mitad norte, con una cota por encima de 1500 m, desplomándose hasta los 900-1200 m, con los acumulados más significativos en Arán. En Canarias, predominio de cielos despejados con probable entrada de calima ligera desde el sureste. Probables brumas y bancos de niebla frontales en Galicia y en montañas peninsulares, así como en las zonas litorales y prelitorales del nordeste peninsular».

Siguiendo con la misma previsión: «Las temperaturas máximas aumentarán en litorales mediterráneos, con descensos en el resto, localmente notables en el Cantábrico y sistemas montañosos de la mitad norte. Las mínimas descenderán de forma moderada en el tercio noroeste peninsular, ascendiendo moderadamente en el este y sureste. Salvo en el tercio sur, se alcanzarán al final del día. En Canarias, pocos cambios o ligeros ascensos tanto en las máximas como en las mínimas. Heladas en montañas. Predominarán los vientos del suroeste en la Península y Baleares, rolando a oeste o noroeste con el paso del día, siendo moderados en litorales y el tercio este peninsular, y en general flojos en el resto. Son probables los intervalos de fuerte y/o rachas muy fuertes en el Cantábrico, Alborán y, al final, de cierzo en el bajo Ebro. Alisio moderado, en Canarias, con intervalos fuertes al principio».