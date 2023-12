Isabel Preysler tiene nueva enemiga: esta es la famosa que critica duramente a la socialité

Una de las claves del éxito de Isabel Preysler es que su presencia está muy medida, por eso apenas participa en programas de televisión. Da muchas entrevistas en su revista de cabecera, pero siempre mantiene las distancias y hay límites que nunca ha querido cruzar. Esa es la razón por la que a todo el mundo le ha sorprendido que haya aceptado la oferta que le ha hecho Disney + de protagonizar su propio documental. El proyecto se llama ‘Isabel Preysler: Mi Navidad’ y como no podía ser de otra forma ha causado una gran controversia.

Isabel ha recibido muchas críticas y le han acusado de haber fingido una postura artificial. En una de las escenas del reality aparece con una bata que combina con las cortinas del dormitorio, gesto que Carmen Lomana no ha tolerado. La empresaria es su nueva enemiga y no le ha temblado la voz a la hora de arremeter duramente contra ella.

Lo cierto es que no es la primera vez que hace comentarios. «No me gustan las mujeres que son algo por ir colgadas del brazo de un hombre famoso», comentó en una ocasión. El problema es que ahora ha dado un paso más. Lomana también es rival de Tamara Falcó, así que no ha tenido miramientos y ha dado su opinión más sincera.

Carmen Lomana se burla de Isabel Preysler

La madre de Tamara Falcó ha protagonizado un documental con la mejor de sus intenciones. Lleva muchos años siendo una estrella de nuestra crónica social, pero todavía hay gente que no la conoce bien y quería acercarse a su público. Sin embargo, Carmen Lomana cree que no ha sido sincera y que lo ha preparado todo para que los espectadores piensen que es estilosa y elegante en todas las situaciones. Según su teoría, esto es imposible y no se sostiene.

«La he visto desayunar y me ha entrado una tristeza. Podría desayunar en una bandeja de plata y el desayuno es para llorar había una cantidad de vasos de agua y laxantes. La bata era feísima y a más inri hacía juego con las cortinas», ha comentado recientemente. Lo cierto es que son muchos los famosos que se han burlado de Preysler por este último aspecto.

Isabel Preysler ha sido muy precavida

El presentador Jorge Javier Vázquez conoce muy bien cómo funciona el mundo del entretenimiento y aseguró que el documental de Isabel Preysler tenía muchas oportunidades de convertirse en un éxito. «Me gustaría que en su reality Isabel Preysler se soltara el pelo y le confesara a sus hijos en la cena de Nochebuena grabada en agosto que menudo lastre era Vargas Llosa. Es más, rabio de gusto imaginándola pronunciar la palabra ‘coñazo’ referida al Nobel», escribió en su blog de ‘Lecturas’.

El problema es que Isabel ha sido muy precavida y no ha entrado en temas personales, por eso Jorge Javier Vázquez ha emitido una crítica muy contundente de su proyecto en Disney +. El catalán y Carmen Lomana han tenido muchos conflictos, pero ahora están de acuerdo en algo: Preysler ha desaprovechado una gran oportunidad para mostrar una faceta que podría haber ampliado su buena reputación.