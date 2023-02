Las humillantes declaraciones de los concursantes de OT contra Chenoa

Chenoa ha sido víctima de unas declaraciones humillantes por parte de los concursantes de OT que le han acabado pasando factura. La primera edición de OT, fue una de las más vistas de la historia, pero también tuvo a unos concursantes de lo más carismáticos. Casi todos se han hecho famosos con el paso del tiempo, incluida una Chenoa que se gana la vida haciendo lo que más le gusta, cantando, actuando y presentando, tal y como siempre ha querido. Pero eso no significa que esté lejos de cualquier crítica.

Los concursantes de OT realizan unas declaraciones humillantes contra Chenoa

En la primera edición de Operación Triunfo se puso en práctica un nuevo formato. Unos concursantes que no sabían que pasaría después se pusieron en manos de los profesionales de la música en una academia de formación con cantantes y bailarines de primer nivel. El problema era que su vida pasaba a formar parte de un reality.

Chenoa cree que fue víctima de una persecución. A ella no se la juzgó por su música. Era una de las pocas que tenía experiencia y tablas. Aunque se diplomó en magisterio, carrera con la que podría haberse ganado la vida, apostó por formar parte de una agrupación musical que la animaba a recorrer los pueblos cantando con su orquesta.

Tal como ella misma ha reconocido: “Tengo muy claro por qué quedé cuarta. Nunca fui nominada, tan mal no lo hice. Quizá mi forma de ser, de hablar y de actuar era demasiado tosca para la época. Ese tipo de actitudes, en una mujer, están muy mal vistas incluso hoy día. Imagínate en los 2000”.

Javian por su parte lo tenía muy claro: “Chenoa es Chenoa porque fue la novia de Bisbal, porque fue lo que pasó. Si Chenoa hubiera entrado ahora, seguiría ganando Rosa”. Muchos de sus compañeros han recalcado que la cantante vive anclada en el pasado y aún no ha salido de un bucle infinito en el que entró en su día.

Geno ha dicho que: “Obviamente fuimos importantes y fuimos icono y marcamos un antes y un después (…), pero vivir del pasado no, OT pasó, no se puede quedar uno anclado”. Es decir, no quedó cuarta por su actitud, sino por lo que consideró el público que no podía llegar hasta el punto de los demás. Rosa ganó y volvería a ganar si se repitiera el concurso.