Hasta 36 ºC en España: la AEMET revela cuándo llegará el pico de calor esta semana

La AEMET revela cuándo llegará el pico de calor esta semana, hasta 36 grados en una de las semanas más cálidas de España en lo que llevamos de junio. Llega un importante cambio de tendencia que puede llevarnos un pico de calor en esta semana que deberemos empezar a ver desde otro punto de vista. Sin duda alguna, tocará saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que las temperaturas no van a dejar de subir.

El pico de calor de esta semana va a ser un problema en estas jornadas en las que quizás nadie hubiera imaginado que estuviéramos ante un cambio de tendencia que puede ser esencial que sea una realidad. Tocará empezar a visualizar determinadas situaciones que, sin duda alguna, deberemos tener en nuestro poder. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en unas jornadas en las que el tiempo puede jugar en nuestra contra. La AEMET no duda en decirnos el momento en el que salir de casa se convertirá en un infierno, en especial si no tenemos aire acondicionado.

España se prepara para recibir hasta 36º

La temperatura en estos días que tenemos por delante está totalmente fuera de control. En especial, si tenemos en cuenta que estaremos ante un cambio de tendencia que puede llegar en cualquier momento, es hora de saber qué puede pasar antes de que empiece un verano de esos que impresionan.

Tendremos que estar atentos a un termómetro que nos situará en cifras totalmente fuera de lo habitual. Sobre todo, si tenemos en mente lo que podría pasar en estos días en los que todo puede ser posible. En especial si tenemos en consideración que estaremos ante uno de los episodios más intensos de calor en estos últimos tiempos.

España se prepara para recibir un cambio de tendencia que nos sumergirá de nuevo en una situación que podría acabar siendo la que nos afectará de lleno. En estos días en los que realmente podremos empezar a tener en consideración algunos detalles que hasta la fecha no esperaríamos.

Es hora de saber qué podemos hacer para tener entre manos algunos elementos que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante y que, sin duda alguna, tocará empezar a visualizar en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos ver llegar.

Este es el momento en el que llegará el pico de calor a España

El pico de calor a España llegará en estos días en los que quizás nadie hubiera imaginado lo que puede pasar en unas jornadas que hasta la fecha no sabíamos. Es hora de apostar claramente por una atención a la previsión del tiempo que puede ser esencial que tengamos en mente.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «Se mantendrá una situación de estabilidad en gran parte del país con cielos poco nubosos o despejados excepto, durante las primeras horas de la madrugada, que continuarán los chubascos del día anterior en los Pirineos y, en el Cantábrico y en el alto Ebro, donde se esperan cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones débiles, poco probables en el litoral y con tendencia a remitir por la tarde. Por la mañana se espera nubosidad baja en puntos del sureste peninsular, el Estrecho y el litoral del mar de Alborán. Podrán aparecer nubes de evolución en zonas del interior del tercio oriental que dejen algún chubasco o tormenta aislada en zonas de montaña. Son probables los bancos de niebla matinales en zonas de montaña del tercio norte peninsular, y posibles las brumas costeras en el Estrecho y en el litoral de Alborán. Máximas en descenso en el tercio norte, Baleares y el interior del tercio este, notable en la cordillera Cantábrica, noreste de la meseta norte, valle del Ebro y sistema Ibérico. Subirán en Badajoz y Huelva, y seguirán sin cambios en el resto. Se podrán superar los 35 grados en el cuadrante suroeste y los 38 grados en zonas puntuales del Guadalquivir. Mínimas en descenso en la mitad norte y en ascenso en la mitad sur, de forma más acusada en zonas de Cataluña, Comunidad Valenciana y Extremadura. Noches tropicales (mínimas de más de 20 grados) en el Guadalquivir y el litoral mediterráneo. Sin cambios en Canarias. Alisio moderado en Canarias, cierzo en el valle del Ebro, y tramontana fuerte en el Ampurdán, donde puede haber rachas muy fuertes puntualmente».

Las alertas estarán activadas: «Viento de componentes norte y este en la fachada mediterránea e interior del sureste, moderado en Baleares y litorales. En el Estrecho, el poniente rolará a levante a lo largo del día. En el resto predominará la componente norte y oeste, con cierzo moderado en el Ebro y viento moderado del norte y nordeste en el litoral gallego y la meseta norte; flojo en los demás. Rachas muy fuertes (superiores a 70 km/h) de alisio en zonas expuestas de Canaria, de Cierzo en el valle del Ebro y de tramontana en el Ampurdán. Descenso notable (más de 6 grados) de las temperaturas máximas en la cordillera Cantábrica, noreste de la meseta norte, valle del Ebro y sistema Ibérico».