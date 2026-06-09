Un cielo con intervalos nubosos marcará el día en toda la provincia de Barcelona. Por la tarde, se desarrollará nubosidad en el interior norte, donde podrían producirse chubascos dispersos, algunos localmente intensos. Las temperaturas, sin cambios en las mínimas y con un ligero descenso en las máximas, se sentirán acompañadas por un viento flojo. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 9 de junio

Barcelona: nubes matinales y calor a mediodía

Con un cielo donde las nubes se desplazan lentamente, Barcelona despertará bajo una atmósfera cargada, donde la probabilidad de lluvia en la madrugada será considerable. Las temperaturas oscilarán entre 21 y 22 grados, mientras un suave viento del sur soplará a 15 km/h, contribuyendo a que la sensación térmica se sienta un poco más fresca a primera hora del día.

A medida que avance la jornada, los cielos irán despejándose, aunque aún quedarán algunas nubes dispersas que nos recordarán que el riesgo de lluvia persistirá durante la mañana. Después del mediodía, el mercurio alcanzará su pico en 27 grados y por la tarde el ambiente será más seco, con una probabilidad de lluvia muy baja. Con el sol marcando su despedida a las 21:23, la noche se presentará tranquila y agradable, ideal para disfrutar de la vida nocturna de la ciudad.

L’ Hospitalet de Llobregat: cielo gris y lluvias intermitentes

El cielo se presenta grisáceo y cargado, anticipando un día en L’ Hospitalet de Llobregat que promete ser agitado. Las primeras luces del día despejan ligeramente, pero pronto la inestabilidad regresará trayendo aire fresco y algunas lluvias. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 27 grados, creando una sensación térmica que puede resultar intensa con la humedad alcanzando un 90%.

A medida que avance la jornada, la escena cambiará notablemente. Por la mañana, el cielo se mostrará parcialmente nublado, pero la tarde ofrecerá un respiro momentáneo con cielos más despejados. Sin embargo, con vientos de hasta 15 km/h y una probabilidad de lluvia que asciende al 65%, es aconsejable llevar paraguas y vestirse en capas para adaptarse a las variaciones del tiempo.

Jornada variable con posibilidad de lluvia

en Badalona

La jornada en Badalona comienza con un amanecer que promete un día variable. Con una probabilidad de lluvia del 70% durante la mañana, los cielos estarán mayormente cubiertos, lo que creará un ambiente algo pesado y húmedo, especialmente con la humedad relativa alcanzando el 90%. A medida que avanzan las horas, la temperatura recorrerá un rango de 20 a 26°C, mientras que el viento soplará del sureste a 15 km/h, aunque se espera que las ráfagas alcancen los 30 km/h, lo que podría crear cierta incomodidad.

En la tarde, la probabilidad de lluvia disminuye considerablemente al 25% y el cielo se despejará, ofreciendo intervalos de sol. Las temperaturas se mantendrán agradables y alcanzarán su pico en 26°C, permitiendo disfrutar de unas cuantas horas de luz hasta la puesta de sol a las 21:23. Así, la tarde promete ser más soleada, perfecta para actividades al aire libre, aunque debe mantenerse un ojo en el cielo por si las nubes deciden sorprender.

Cielo nublado y lluvias ligeras en Sabadell

El tiempo se presenta inestable hoy, con un cielo mayormente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 17 y 28 grados. Se esperan algunas lluvias durante la mañana y la tarde, aunque no serán intensas y el viento soplará suavemente, aportando una sensación fresca a la jornada.

Con un ambiente tranquilo, es un excelente momento para disfrutar de un paseo o realizar actividades al aire libre. Las condiciones son propicias para relajarse y apreciar el paisaje, así que no dudes en aprovechar la tarde.