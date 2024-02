Gisela desvela el sexo de su bebe a falta de dos meses para dar a luz

Gisela y José Ángel Ortega, su discreta pareja, están atravesando uno de los mejores momentos de su relación. Después de mucho intentarlo, están esperando su primer hijo en común, de hecho han celebrado una baby shower donde han acudido algunos rostros de ‘Operación Triunfo’. La cantante siempre ha defendido que disfruta de una relación excelente con sus compañeros de concurso y el tiempo le ha terminado dando la razón. Chenoa, Natalia, Geno, Manu Tenorio, Alejandro Parreño y Natalia no han querido perderse la fiesta que ha organizado para desvelar el sexo del bebé. Será un niño y ha tardado mucho tiempo en decirlo porque quería tenerlo todo muy bien atado.

Gisela va con la verdad por delante y no consciente que nadie ponga en duda sus palabras. Hace unos años prometió que no tenía ningún conflicto con sus compañeros de ‘Operación Triunfo’, pero es un tema que genera mucho interés y hay opiniones para todos los gustos. Algunos consideran que la intérprete está guardando silencio para no alimentar la tensión, pero lo cierto es que ha contado con los cantantes de ‘OT 1’ siempre que ha considerado oportuno.

La artista y José Ángel Ortega anunciaron la noticia de su primer hijo con un gran entusiasmo. Gisela, tan sincera como de costumbre, reconoció que tenía «un embarazo de riesgo». El médico le ha recomendado reposo, por eso ha sido tan prudente y ha dado pasos tan estudiados. Cuando le preguntaron por el nombre que le iba a poner a su bebé respondió: «Tenemos lista de nombres, pero no nos hemos puesto de acuerdo. Es una cosa para toda la vida, que sea un nombre con el que luego en el cole no se metan. No es fácil». Afortunadamente cuenta con la ayuda de José Ángel para todo.

Gisela será madre de un varón

Gisela ya ha confirmado que está esperando un niño. Le falta muy poco para dar a luz y cuenta las horas para abrazar a su primogénito. Este camino ha sido bastante complicado y ha tenido que superar algunos obstáculos. Hace unos meses, justo después de confirmar su embarazo, tuvo que ingresar en el hospital a causa de un cólico nefrítico. Todo esto le generó muchos recuerdos porque la artista no podía quedarse en estado de forma natural y tuvo varios abortos.

Por suerte no ha estado sola. A pesar de todos los humores que ha habido al respecto, Gisela ha demostrado que cuenta con el apoyo de Chenoa, quien siempre le ha animado a continuar caminando con su mejor sonrisa. La presentadora de ‘Operación Triunfo’ también está atravesando una etapa compleja porque acaba de separarse de su marido Miguel. Sin embargo, ha hecho un esfuerzo para ayudar a su amiga y le está apoyando al máximo durante su embarazo.

El nombre que ha escogido para el bebé

Gisela se ha resistido a contar el nombre de su primer hijo, pero está compartiendo todo el proceso a través de sus redes sociales y finalmente ha terminado desvelando su secreto. Para ello ha publicado un vídeo muy emotivo en su cuenta de Instagram. «Hoy es un día muy especial para nosotros porque por fin vamos a confirmar el nombre de nuestro bebé», ha empezado diciendo. «La historia es que hemos estado mucho tiempo en busca del niño perdido, que no llegaba y ya sabéis que ha sido un proceso muy largo pero… El niño perdido, ¿qué ha pasado? Que ha llegado. ¿Y dónde está? En el templo maldito, que es mi barrigota».

La cantante y su pareja insisten en que es «una aventura ser papis de este maravilloso bebé, que lo estamos deseando». Y, después de insistir en lo felices que están, han anunciado que el niño se llamará Indiana. «Va a representar nuestra aventura de vida ahora. Somos el equipo Indiana», ha declarado la cantante con una sonrisa.

La fiesta que ha organizado Gisela

Gisela no ha querido saber el sexo del bebé que está esperando hasta el último momento, por eso buscó un nombre que le sirviera en ambos casos. «Es un nombre unisex y como no queríamos saber si era niño o niña era perfecto», comenta cuando le preguntan por el origen de Indiana. Mientras tanto, Alejandro Parreño, uno de los invitados a la fiesta que organizó en honor a su primer hijo, ha hablado en ‘De Corazón’ para insistir en que la baby shower fue todo un éxito. «Fue muy divertido. Siempre es una alegría cuando nos juntamos y Gisela está preciosa», declaró Alejandro con una sonrisa.