Giro radical en el tiempo: la AEMET confirma lo que llega a Madrid y no pinta nada bien

La AEMET confirma lo que llega a Madrid y no pinta nada bien, llega un importante giro radical en el tiempo. Lo que nos está esperando es un cambio que puede acabar siendo lo que nos afecte de lleno, en unas jornadas en las que el tiempo será protagonista. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a pensar en una situación que hasta esta recta final de febrero no hubiéramos esperado. Tenemos que afrontar una situación del todo invernal, con algunos cambios que pueden ser claves.

Este giro radical puede acabar siendo lo que nos haga pensar en unos cambios en los que quizás hasta ahora no hubiéramos imaginado. De la mano de una serie de situaciones que pueden acabar siendo los que marquen esta diferencia importante. Será el momento de cambiar por completo ante esta situación del todo inesperada. No pinta nada bien, lo que nos está esperando es un cambio de ciclo que puede acabar marcando unos días de Carnaval muy diferentes. Los expertos de la AEMET están muy pendientes de todo lo que está a punto de pasar en el corazón de España.

Llega un giro radical en el tiempo

El tiempo va a experimental un giro radical que puede cambiarlo todo, una situación de relativa estabilidad que puede acabar siendo el que marque un antes y un después. Por lo que, habrá llegado ese final del mes de febrero en el que todo puede ser posible.

Una situación que hasta el momento pensábamos que no llegaría de la mano de algunos detalles que pueden ser claves. Por lo que, habrá llegado el momento de estar pendientes de unos cambios que hasta la fecha no hubiéramos tenido en cuenta y que quizás hasta ahora no esperaríamos.

De una situación con la que avanzábamos hacia la primavera, hemos acabado teniendo un extra de buenas sensaciones con un cambio de ciclo que hasta la fecha no hubiera dejado una novedad destacada. Habrá llegado ese momento de apostar por una nueva realidad que puede ser clave.

Estos días en los que el descenso de las temperaturas puede llegar a ser el que nos acompañe en estos días que tenemos por delante y que estarán marcados por los cambios destacados. Es hora de ver un poco más allá de una serie de detalles que pueden ser claves.

La AEMET confirma lo que llega a Madrid en estos días

Toda España se prepara para recibir a unas lluvias que han acabado siendo las que marcarán un antes y un después. De la mano de destacados momentos de tormentas y de lluvias que hasta la fecha no hubiéramos tenido en cuenta, febrero es un mes que se despedirá con sorpresas.

Tal y como explican los expertos del tiempo en su web: «Cielos nubosos y cubiertos. No se descarta alguna niebla dispersa en zonas altas de la Sierra al final del día. Probables lluvias débiles y chubascos dispersos durante la tarde. Cota de nieve en torno a 1800 metros al final del día. Temperaturas mínimas con cambios ligeros. Temperaturas máximas en aumento, menos acusado en la Sierra. Heladas débiles dispersas en zonas altas de la Sierra. Vientos flojos de nordeste».

La inestabilidad se irá extendiendo de tal forma que irá afectando a gran parte del país. Siguiendo con la misma previsión del tiempo: «La presencia de una borrasca al suroeste de la Península dejará un predominio de cielos nubosos o cubiertos, con precipitaciones débiles afectando a la mayor parte de la mitad sur peninsular, Cantábrico y entorno pirenaico, sin descartarse ocasionalmente en el resto. Serán más abundantes en el suroeste y Alborán, llegando a fuertes y/o persistentes y yendo acompañadas de tormentas ocasionales en zonas de Cádiz, Málaga, Ceuta y litorales de Huelva, sin descartarse en Melilla al final. Se prevén nevadas en el Pirineo y en las sierras del sureste peninsular, sin descartarse en el resto de principales sistemas montañosos. Cota de nieve: 1400/1600 metros en el Pirineo y 1700/2000 m. en el resto. Poco nuboso o con intervalos nubosos en Baleares aumentando a cubierto con probables precipitaciones al sur del archipiélago al final. En Canarias, la cola de un frente asociado a la borrasca dejará cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones en el norte de las islas tendiendo a remitir, e intervalos nubosos en el resto».

Siguiendo con la misma previsión: «Brumas y bancos de niebla matinales en el norte de Galicia, Cantábrico, alto Ebro y zonas del sureste peninsular. Probable calima en el sureste peninsular, Alborán y sur de Baleares, pudiendo ser las precipitaciones en forma de barro. Las temperaturas máximas descenderán en el tercio sur peninsular, Cantábrico, Ampurdán y Canarias, predominando los ascensos en la mitad norte de la vertiente atlántica. Las mínimas en general no experimentarán grandes cambios, con heladas débiles afectando a montañas de la mitad norte y del sureste peninsular, así como a puntos del este de ambas mesetas. Serán moderadas en el Pirineo. Soplarán vientos de componente este en la Península y Baleares, en general flojos en interiores y moderados en litorales, con intervalos de fuerte en los del norte de Galicia y Asturias, sin descartarse en Alborán y extremo sureste peninsular. En Canarias, vientos moderados de componente norte con probables intervalos de fuerte».