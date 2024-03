Georgina Rodríguez puede con todo: la imagen que lo demuestra

El documental ‘Soy Georgina’ de Netflix ha convertido a la novia de Cristiano Ronaldo en una de las mujeres más influyentes de nuestro país. Su fama ha cruzado fronteras y ha posado en las alfombras rojas más importantes, pero continúa teniendo un ejército de detractores muy potente. Esto no le ha hecho cambiar de forma de ser, por eso sigue compartiendo contenido de forma activa en las redes sociales. En las últimas horas está hablando mucho de ella porque ha demostrado que puede con todo. Georgina ha levantado 235 kilos durante un ejercicio y ha comentado: «Mujeres al poder».

Georgina Rodríguez acumula casi 58 millones de seguidores en su cuenta de Instagram y esto le ha llevado a la portada de las revistas más influyentes. Se rumorea que ha llegado a cobrar más de 150.000 euros por un simple posado, pero ¿qué hay detrás de esta mujer tan atrevida y valiente? La novia de Cristiano Ronaldo insiste en que una de sus grandes pasiones es ayudar a los demás, a pesar de que sus detractores le tachen de frívola y activa. En el lado opuesto encontramos a ‘Las Queridas’, el grupo de amigos de la modelo que también tiene su cuota de protagonismo en Netflix.

‘Las Queridas’ insiste en que Georgina es una mujer muy generosa y prometen que ha trabajado muy duro hasta alcanzar la cima del éxito. Puede con todo: ha hecho anuncios, ha sido modelo, ha protagonizado su propia serie y ahora está centrada en el mundo del deporte. La joven ha conseguido levantar 235 kilos en el gimnasio y se siente muy orgullosa de ello, por eso ha decidido compartirlo con su ejército de fans.

La lucha de Georgina con sus detractores

La fama de Georgina ha ido creciendo por momentos y en la actualidad es un rostro con mucha repercusión social. Durante una entrevista con ‘Haper’s Bazaar’ aseguró que intentaba hacer caso omiso a sus enemigos para no cambiar su comportamiento. Tiene claro que no le puede gustar a todo el mundo, por eso ha optado por mantenerse al margen de ciertas situaciones y refugiarse en sus seres queridos cuando lo considera necesario. «No puedes hacer felices a todos. No puedes dejar que nadie te influya, que dudes de ti mismo o que los pensamientos negativos te desvíen de tu camino», explica en el citado medio. «Los comentarios negativos vienen de personas que no me conocen. No puedes dejar que ese tipo de toxicidad domine tu vida o tus pensamientos».

Georgina ha llegado a poner en manos de sus abogados algunas acusaciones que ha recibido en los últimos tiempos. Antes de ser millonaria trabajó de dependienta en varias tiendas de ropa situadas en Madrid. Ciertos compañeros insisten en que su único objetivo era ser famosa y rica, motivo por el que supuestamente terminó conociendo a Cristiano Ronaldo. Pero la creadora de contenido promete que todo esto es mentira, de hecho sus valores son completamente contrarios.

«Me gustaría que la gente me recordara como una persona fiel a sus valores, bondadosa y agradecida por todo en mi vida», comenta cuando le preguntan por su faceta más desconocida. «Nunca sabes quién es realmente alguien a través de las redes sociales. Quería ofrecer un vistazo a cómo es mi vida y quién soy, desde mi día a día profesional hasta los momentos privados que comparto con familiares y amigos. Quiero que el público me conozca a mí y a mi esencia, quién soy detrás de cámaras y fuera de las redes sociales».

El motivo por el que Georgina ha recibido tantas críticas

A pesar de que continúa muy activa en las redes sociales, Georgina Rodríguez ha tenido que hacer frente a ataques muy dolorosos, pero considera que ha adoptado la postura correcta. La influencer perdió a uno de sus hijos nada más nacer y durante su documental profundiza en este duro golpe, algo que algunos espectadores no consiguen entender. Pero ella insiste: «A través de mi serie, quería normalizar hablar sobre todo tipo de situaciones de la manera más natural posible. Hablo de absolutamente todo, desde lo feliz hasta lo devastador».

Aunque le acusan de ser una persona frívola y obsesionada con su belleza, Georgina asegura que lo que más le importa en la vida es el bienestar de sus hijos. «Lo más importante en el mundo para mí y mi máxima prioridad absoluta son mis hijos. Cuando te conviertes en madre, tus prioridades cambian y tus propias necesidades pasan a un segundo plano. Vives enteramente para tu familia», responde cuando le preguntan por su estilo de vida. «La maternidad te muestra qué es realmente el amor puro e incondicional y cómo amar a los demás sin fin».

Georgina se ocupa personalmente del cuidado de su familia, aunque por suerte tiene ayuda. Por eso disfruta de tiempo libre para ir al gimnasio y cada vez levanta más peso. «La verdad yo no paro, viajamos mucho y se necesita mucha energía y motivación para llevar a cabo todas las responsabilidades de mi día a día. Una rutina estricta de ejercicio y alimentación saludable es fundamental», comenta al explicar cómo organiza su agenda.