Gema Aldón sorprende con su edad: ¿cuántos años tiene la hija de Ana María Aldón?

Gema Aldón se ha convertido en la estrella de Supervivientes 2023, pero realmente es una gran desconocida para el público. Solamente sabemos de ella que tiene mucho carácter y que está dispuesta a hacer cualquier cosa para defender a su madre. Ana María Aldón puede estar tranquila. Su pequeña sabrá cuidarse bien en Honduras, no habrá nadie que pueda abatirla. Pero, ¿cuántos años tiene Gema? Este dato a sorprendido a los espectadores de Telecinco.

La hija de Ana María Aldón todavía no sabe lo que le espera. Ya no puede tener secretos, por eso todo el mundo sabe cuál es su edad real. Tiene 22 años. Lo realmente sorprendente es que es madre de una niña llamada Nicole. Se quedó embarazada cuando tenía 17 años. No buscaba tener un bebé, pero siempre ha dejado claro que es lo mejor que le ha pasado. Está muy orgullosa de ella y dice que es una niña fantástica y muy alegre.

Los graves problemas de Gema Aldón

La vida de Gema no ha sido fácil. Ella misma ha contado que ha atravesado situaciones muy duras. La primera fue quedarse embarazada de su primer novio. Siempre ha dejado claro que su hija es lo mejor que le ha pasado, pero piensa que llegó en un momento complicado. Coincidió con el principio de la relación que tuvo su madre con José Ortega Cano. Ana María Aldón estaba sometida a mucha presión y no sabía como controlar a los medios.

Gema le ha agradecido a su madre todo lo que hizo por ella. Ana María vivía en Cádiz y se marchó a Madrid para empezar una nueva vida al lado de Ortega Cano. Cuando se enteró de que su hija estaba embarazada le pidió permiso al torero para usar una de sus fincas. La diseñadora compró una casa prefabricada para que Gema pudiera instalarse allí durante su embarazo. El padre de la criatura también estuvo viviendo en este domicilio, incluso trabajó en uno de los negocios del diestro.

El secreto de Gemma Aldón que ha salido a la luz

Los espectadores de Telecinco notaron algo extraño en el comportamiento de Ana María Aldón. La andaluza no se alegró de la nueva oportunidad laboral de su hija. Es cierto que mostró cierto entusiasmo, pero su rostro generó muchas dudas. Ana María reconoció en el programa Fiesta que no quería que su pequeña fuera famosa porque para ella seguía siendo una niña.

Gema ha hecho algo muy inteligente antes de concursar en Supervivientes 2023: desvelar en primera persona todos sus secretos. La joven ha reconocido que la relación con el padre de su hija fue bastante complicada. También ha admitido que en el pasado tuvo problemas de alimentación. Esa es una de las razones por las que se pensó tanto viajar a Honduras. No puede permitirse estar demasiado tiempo sin comer.

El reproche que Gema Aldón le hizo a su madre

La relación que mantiene Ana María Aldón con su hija no es tan buena como parece. Han tenido sus más y sus menos. La joven dio una entrevista en Lecturas y desveló que Ana María había vendido la casa que estaba utilizando ella. Gema vivía en un piso en Cádiz que era propiedad de Aldón. La colaboradora tuvo que deshacerse de este inmueble para comprar su vivienda actual, situada en Guadalajara y valorada en 250.000 euros.