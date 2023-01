Se filtran nuevos audios de ‘El Yoyas’ sobre Fayna: «Se ha merecido que le cogiera del cuello»

Carlos Navarro conocido popularmente como El Yoyas debería haber ingresado en la cárcel hace dos meses tras ser condenado a 5 años y 8 meses por maltrato continuado a su mujer y a sus hijos. Su agresividad ha quedado demostrada en más de un plató de televisión donde ha trabajado a lo largo de los años como colaborador, pero también a través de varios audios dirigidos a quien fue su mujer Fayna Bethencourt, de los que ahora se han filtrado nuevos en los que se pueden escuchar mensajes tan impactantes como «se ha merecido que la cogiera del cuello».

Se filtran nuevos audios de El Yoyas sobre Fayna

El Yoyas que sigue en búsqueda y captura y que podría estar en un bosque entre Barcelona y Tarragona, vuelve a demostrar sus malos modos y su agresividad en una serie de audios.

En el primero de ellos, Navarro se dirige a su hija a quien le explica sin ningún reparo cómo ha cogido a su madre por el cuello. Además, le dice que va a comprarse un palo para reventar cabezas.

«Tu padre es una persona de verdad, una persona de ley, una persona honrada, una persona legal. Una persona que respeta a la mujer que tiene al lado. Aunque alguna vez le haya cogido del puto cuello. ¿O es que tu madre no me conoce a mí? ¿Tu madre no me ha visto sacar a pasear al palo o qué?», a lo que añade de una forma todavía más agresiva «¿A que me compro un palo y le reviento la cabeza a todo el puto mundo, hija mía?».

Contra la nueva pareja de Fayna

Otra parte de los audios, publicados en el programa En boca de todos, van dirigidos hacia la nueva pareja de Fayna, con la que Navarro estuvo casado durante 16 años. El Yoyas explica a su hija que no tiene miedo alguno de enfrentarse a esta nueva pareja de Fayna: «Yo me he pegado con tres tíos y cuatro tíos al mismo tiempo. Yo solo contra cuatro comemierdas. Ya puede venir él con sus putos amigos que les voy a reventar la puta cabeza a él y a sus amiguitos los rajo arriba abajo, hija mía».

El espacio que conduce Diego Losada en la cadena de Mediaset mostró un tercer audio en el que dirigiéndose a quien fue su suegra, la madre de Fayna, El Yoyas culpa a la víctima de su conducta: «Si yo he cogido a tu hija por el cuello un par de veces ha sido porque se lo ha merecido la asquerosa y poco la he cogido. Yo con tu hija he podido tener un par de errores. He pasado momentos muy malos en mi vida. Tu hija no ha sabido entenderme».