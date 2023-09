La famosa española que pasó por ‘Allá tú’ y no la hubieras reconocido

Borja Prado y Alessandro Salem están capitaneando una nueva era en Mediaset y han hecho varios cambios en Telecinco para intentar darle un giro a la cadena. La intención es apostar por contenidos más familiares y alejarse de la crónica social, que es el género que ha marcado a la empresa durante los últimos años. Por este motivo han rescatado a antiguos presentadores, como por ejemplo a Jesús Vázquez. A pesar de que nunca ha perdido su vinculación laboral con Mediaset, Vázquez ha estado un tiempo apartado en un plano más discreto y ahora ha regresado por todo lo alto. Lo ha hecho de la mano de ‘Allá tú’, uno de sus proyectos más icónicos.

Jesús Vázquez se convirtió en un rostro muy destacado gracias a ‘Allá tú’ y ha tomado las riendas de una nueva temporada con una gran ilusión. Tanto es así que ha llegado a decir que si todo funciona bien podría retirarse en este espacio. Es decir, cuando Telecinco decida volver a cancelarlo, él podría desaparecer de la televisión para siempre. Hasta que llega este momento, los fans del programa están rescatando escenas que pasaron a la historia y que ahora cobran mucho sentido. Hay una reportera muy famosa que ha salido salpicada de esta tendencia.

La famosa que concursó en ‘Allá tú’

Hace unos meses salió a la luz que Marta Riesco, la reportera que fue novia de Antonio David Flores, participó en el famoso concurso de Jesús Vázquez. Pero no, no nos estamos refiriendo a ella. Esta noticia hace alusión a Susi Caramelo, la nueva estrella de Telecinco. Susi colabora en ‘Cuentos Chinos’, el nuevo programa de Jorge Javier Vázquez. Este espacio no está teniendo demasiado éxito, pero la humorista sí recibe muy buenas críticas, de hecho los expertos aseguran que es la mejor del formato. Su simpatía traspasa la pequeña pantalla y por eso recibe el cariño de tanta gente.

Muy pocos sabían que Susi participó en ‘Allá tú’. Fue en 2007 y no tardó en convertirse en la gran protagonista. En el primer programa hizo algo que le resultó muy divertido a Jesús Vázquez: se presentó con una camiseta que ponía: «Aquí yo». El presentador le preguntó y ella respondió: «Allá tú y aquí yo, que ya he llegado». Vázquez le aplaudió y a partir de ese momento establecieron una química especial.

Susi Caramelo da explicaciones

Jorge Javier Vázquez ha hablado con Susi Caramelo de esta aventura en ‘Cuentos Chinos’. Como no podía ser de otra forma, ella se ha sincerado y ha contado todo. “Estuve 50 programas y no gané ni un duro. Encima, como yo vivía en Barcelona y el programa se grabó allí, no me ponían ni habitación y me tenía que colar en las habitaciones de la gente, que había una bacanal que te mueres”, ha comentado. Haciendo gala del humor que le caracteriza, ha terminado diciendo: “Lo que no cobré en su día de Telecinco lo voy a hacer ahora”.

La nueva estrella de Telecinco

No va trascendido cuál es el sueldo exacto de Susi Caramelo en ‘Cuentos Chinos’, pero es evidente que recibe un caché muy elevado porque es la estrella del espacio. Gracias a ella el formato ha ganado mucha popularidad, que es justo lo que necesita porque compite con ‘El Hormiguero’ de Pablo Motos. Jorge Javier Vázquez necesita ayuda de buenos profesionales para recuperar el éxito que ha perdido en los últimos meses. De momento los datos de audiencia que registra su programa no son nada atractivos, pero Susi es capaz de conseguir cualquier cosa.