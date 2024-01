Este es el motivo por el que los hijos de Penélope Cruz no utlizan las redes sociales

Penélope Cruz está a punto de cumplir 50 años y tiene las ideas muy claras. Desde que era muy joven descubrió que quería dedicarse al mundo del espectáculo y no ha descansado hasta convertirse en una de las actrices más famosas de nuestro país. Su fama ha cruzado fronteras y se ha convertido en una diva de Hollywood, pero cuando se apagan las cámaras es una mujer completamente normal. Por ese motivo su mayor interés es proteger a sus hijos, fruto de su bonita historia de amor con Javier Bardem. La pareja de artistas son padres de Luna y Leo, quienes poco a poco se han dado cuenta de que sus padres son dos rostros internacionales. Ahí es donde entra en juego las redes sociales y los teléfonos móviles.

Penélope Cruz insiste en que lo más importante para ella es la privacidad. Quiere que sus hijos crezcan tranquilos y que no se sientan presionados, por eso no está de acuerdo con que usen las redes sociales. La hermana de Mónica Cruz es plenamente consciente de lo que se cuece en el Universo 2.0 y considera que lo mejor es evitar ciertos peligros. Debemos recordar que Penélope tiene sus espaldas un ejército de seguidores muy numeroso, pero también hay que tener en cuenta que sus detractores no le dan tregua. Tanto ella como Javier Bardem reciben críticas de muchos tipos y ninguno quiere que sus hijos sean testigos de este lado de la fama.

La madrileña considera que lo más acertado es que leo y Luna crezcan apartados de los conflictos. Es evidente que tarde o temprano terminarán descubriendo lo que pasa en su familia, pero ahora es mejor que no estén sometidos a esta presión. También es importante recordar lo que les ha pasado a hijos de otros famosos. Hay mucha gente que está pendiente de ellos y las redes sociales son la oportunidad perfecta para encontrar secretos y datos que, por privacidad, es mejor que en otras tiendas a la luz pública.

Penélope Cruz ha puesto una norma a sus hijos

La intérprete no quiere privar a sus hijos de un elemento que considera necesario. Primero les quiere enseñar a utilizar las redes sociales con buenos fines y después les dará la oportunidad de hacerlo. En ese momento serán completamente libres de publicar lo que quieran, aunque deben tener cuidado y ser conscientes de que son hijos de dos actores internacionales. Esto quiere decir que sus pasos estarán estudiados con detalle y pueden recibir críticas muy negativas, aunque también habrá gente que les reciba con los brazos abiertos. Es lo que ha aprendido Penélope Cruz a lo largo de todo este tiempo.

La protagonista de nuestra noticia reconoce: «Tengo una extraña relación con las redes sociales y las uso muy poco y de manera muy cuidadosa. Hay algo que no tiene sentido y está afectando especialmente a las generaciones más jóvenes». También ha admitido que no se siente bien al privar a sus hijos de algo que tarde o temprano terminarán conociendo, por eso ha puesto una norma. Cuando cumplan 16 años tendrán su propio teléfono y oportunidad de acceder a Instagram u otras plataformas. Hasta entonces tendrán que ser pacientes.

«Me siento muy mal por los que son adolescentes ahora. Es casi como si el mundo estuviera haciendo algún tipo de experimento con ellos: ‘Oh, veamos qué pasa si expones a un niño de 12 años a tanta tecnología’, pero no es así». Cruz insiste en que todo esto lo está haciendo con su mejor intención, pues es plenamente consciente de los peligros que hay en Internet.

El miedo de Penélope Cruz

La protagonista de ‘Madres paralelas’ está convencida de que algunos avances son realmente peligrosos, por eso quiere que Leo y Luna conozcan las dos caras de la moneda antes de enfrentarse a todo lo que hay detrás de las redes sociales. En numerosas ocasiones ha dejado claro que, a pesar de disfrutar de una situación aparentemente privilegiada, está al tanto de todos los problemas sociales e intenta acabar con ellos en la medida de lo posible.

«La falta de protección que supone para un niño de 12 años estar involucrado en las redes sociales, cualquier forma de redes sociales, no hay protección para ellos, para sus cerebros que aún se están desarrollando, y cómo eso afecta la forma en que se ven a sí mismos y todo lo relacionado con el bullying. Son tantas cosas las que hacen que no tengan una infancia como la que tuvimos nosotros», declaró en 2021. En esta misma entrevista reconoció que las medidas que estaba tomando no eran comunes, aunque no pensaba cambiar por el considera que está en el camino correcto.

«Nada de teléfonos hasta que sean mucho mayores y nada de redes sociales hasta que tengan, al menos, 16 años. Realmente veo que eso es proteger la salud mental, pero parece que soy parte de una minoría». Penélope Cruz tiene una relación muy compleja con la prensa, especialmente en España. Es cierto que en Estados Unidos muestra su faceta más personal, pero en nuestro país se cuida mucho e intenta que ningún medio investigue en su vida privada.

Esa es otra de las razones por las que no quiere que sus hijos abran una ventana que tarde o temprano le terminará ocasionando problemas en su esfera privada. De ahí que pretenda que Leo y Luna tengan cierta edad para que puedan comprender dónde están los límites.