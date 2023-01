«Eres un mentiroso»: El Langui desenmascara a Omar Montes y este se ofrece a colaborar con él

Omar Montes es uno de los grandes artistas de la música urbana en España. Un cantante que se ha labrado su carrera con esfuerzo y presumiendo siempre de sus orígenes humildes. De hecho siempre ha dicho que pertenece al barrio madrileño de Pan Bendito, pero otro famoso vecino de este barrio, el Langui le ha calificado de «mentiroso» lo que ha provocado un enfrentamiento entre ambos, a pesar de que el rapero no descarta una colaboración entre ambos.

Enfrentamiento entre El Langui y Omar Montes

Pan Bendito es uno de los barrios más humildes de Madrid. Una zona marginal que siempre tiene en su boca Omar Montes. Lo menciona en sus entrevistas, en sus canciones, en sus conciertos, pero muchos han descubierto ahora que el cantante de 34 años pertenece en realidad a otro barrio.

Ha sido Juan Manuel Montilla, más conocido como El Langui quien en una entrevista destapó la gran mentira de Omar Montes. El actor y rapero explicó en el programa a ‘A las bravas’ en la Ser, que Montes era un «bufas» es decir, un «trolas» o un mentiroso.

En la introducción del programa Montilla fue presentado como el «segundo mejor músico» de Pan Bendito ya que se dijo que Omar Montes era el primero, pero El Langui aclaró que su «rival» no es del mismo barrio que él: «Omar Monte no es de Pan Bendito. Es un bufas. ¿Sabes lo que es un bufas? Un trolas. Cuando en el barrio te dicen que eres un bufas, es que eres un mentiroso», dijo el artista.

Luego explicó que en realidad, Montes es de la plaza de las Palmeras, que se encuentra en la calle de General Ricardos. «Él es de allí, se ha criado allí y de vez en cuando, de jovencito, se ha dejado caer por Pan Bendito, pero como tú te has podido dejar caer por Villaverde o por Orcasitas si vas a ver a un colega», explicó El Langui.

A pesar de contar la verdad sobre Montes, el Langui reconoció también que «es un chaval respetable» pero le afeó que siempre hablara de Pan Bendito ya que no le sentaría nada bien a sus auténticos vecinos.

La respuesta de Omar Montes

El cantante de éxitos como «Alocao» o «Como el Agua» no parece haber recibido de buena gana las palabras de El Langui, a pesar de haber dejado claro que le admira mucho musicalmente.

Desde su cuenta de Instagram Montes le contestó : «Qué ilusión me hace, tantos años pidiendote ayuda en el Barrio y tantas veces yo, el Moncho, el Salcedo para ver si nos echabas una mano y nunca nos la has echado pero ahora de repente hablas de mi en las entrevistas», antes de añadir que durante la pandemia mientras él si estaba en Pan Bendito ayudando a los más necesitados, nadie sabía dónde estaba El Langui.

De hecho le acusó de haberse ido del barrio en cuanto hizo dinero con sus primeros temas. «Tú hiciste algo de dinero con dos o tres canciones y te fuiste del barrio. Yo sigo en mi barrio, con mi gente de siempre aunque me compré otra casa en otro barrio».

Omar se ofrece para colaborar con El Langui

A pesar de que parece que entre los dos existe ahora este enfrentamiento, Montes se caracteriza por se siempre muy irónico y bastante conciliador, de modo que en su respuesta no dudó en añadir que a pesar de todo, si el Langui quiere pueden colaborar en una canción.

«No estoy enfadado, si quieres nos hacemos una canción» le dijo antes de añadir: «Simplemente nunca nos has hecho caso, y ahora de repente te has acordado de mi, me ha hecho un poco de ilusión. No seas malo. Yo contigo me hago un tema».