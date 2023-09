26 años De ‘Elite’ al vida real: así ha sido la complicada vida de Aron Piper

Es muy probable que todos los adolescentes conozcan a Arón Piper. Es uno de los actores más populares del momento y su fama ha cruzado fronteras gracias a su papel protagonista en ‘Élite’, la serie de Netflix que le convirtió en un icono. Ha participado en proyectos diferentes, pues al ver que estaba triunfando en la industria de la interpretación probó suerte en el mercado musical y también ha trabajado de modelo. Es imagen de marcas de alta gama y todo lo que toca lo convierte en un éxito, pero ¿qué situaciones ha tenido que pasar hasta llegar a la cima? Lo cierto es que su trayectoria personal no ha sido nada fácil.

Arón Piper mantiene una relación distante con los periodistas, pues no quiere que su vida privada se convierta en noticia. Sin embargo, en alguna entrevista ha dado ciertos detalles y todo hace pensar que ha superado momentos realmente complicados. Asegura que con 12 años encontró su gran refugio: la pasión por la música. Gracias a esto pudo salir adelante y en cuanto tuvo la oportunidad se adentró en el mundo del espectáculo, que era lo único que le interesaba. No tenía demasiada afición por los estudios.

La complicada adolescencia de Arón Piper

Según ha reconocido él mismo, su adolescencia estuvo marcada por la rebeldía, a pesar de que tenía un talento enorme y varios proyectos encima de la mesa. Debutó como actor cuando tenía 14 años en ‘Maktub’ y estuvo trabajando bajo las órdenes del director Paco Arango. Sin embargo, no quería atarse a ningún empleo, así que le costó mucho tiempo y esfuerzo encontrar el camino correcto. Con 15 años fumaba y tenía un grupo de amigos poco recomendable. Este estilo de vida le llevó a situaciones oscuras e incluso cayó en una depresión.

El peor momento de Aron Piper llegó cuando cumplió los 17 años. Afortunadamente contaba con el apoyo de sus seres queridos, quienes le hicieron comprender que tenía por delante una carrera prometedora. Cambió de actitud, dejó atrás su pasado y empezó a formarse como actor. Al poco tiempo de enterrar sus fantasmas grabó una película titulada ‘La corona partida’. Con el paso del tiempo le llegó la oportunidad que le dio fama a nivel internacional: su papel protagonista en ‘Élite’, una serie adolescente que ha marcado un antes y un después.

Arón ha hablado de sus padres

A pesar de que prefiere mantenerse al margen de ciertos escándalos, Arón Piper habló de su infancia en el diario ‘El País’ con el periodista Íñigo López. Esta entrevista se publicó hace unos meses y fue muy esclarecedora, pues el actor habló por primera vez de sus progenitores. “Creo que mis padres se conocieron aquí en Madrid. Mi padre renegó de la familia, se fue de casa, vino a Madrid a buscarse la vida y empezó dando clases de alemán. Conoció a mi madre, luego se fueron a Berlín y ahí nací yo”.

El lado malo de la fama

Como es habitual, todo tiene un lado malo y la fama también. A pesar de que lleva mucho tiempo trabajando como actor, su gran oportunidad fue ‘Élite’. De un momento a otro se convirtió en el rostro más famoso de España y empezó a tener repercusión internacional. Nunca ha llevado bien que se le relacione con ciertas mujeres, no quiere que su vida sentimental se convierta en noticia. Sin embargo, no tiene problemas a la hora de reconocer que no fue un adolescente fácil.