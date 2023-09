La durísima confesión del cantante de tu infancia que todos hemos olvidado

La fama tiene un lado malo: no dura para siempre. Hay artistas que llegan a lo más alto y piensan que lo tienen todo hecho, pero realmente ese es solo el principio porque lo complicado es mantenerse. Un conocido cantante que marcó la infancia de todos ha hecho unas confesiones que no han dejado indiferente a nadie. Pero, ¿qué fue de él y por qué reflexiona en un tono tan triste? A lo largo de sus 30 años de carrera ha cosechado grandes éxitos, aunque en estos momentos no atraviesa una buena etapa.

La identidad del famoso cantante

Nació en México y la prensa se hizo eco de su presencia desde el primer momento. Todo el mundo coincidió en lo mismo y los medios locales aseguraron que era “el hombre con más facultades para cantar del país”. Estamos hablando de Cristian Castro, quien ha vendido más de 10 millones de discos desde que piso los escenarios por primera vez, pero ¿qué ha sido de él y por qué ha hecho una confesión tan dramática? A sus 48 años, todavía sigue teniendo un ejército de fans muy numeroso, pero es cierto que ya no tiene la repercusión mediática de antaño.

Cristian se marchó de México para empezar una nueva vida en Argentina y todavía no termina de acostumbrarse, de ahí que atraviese por ciertas crisis personales. Considera que es lo mejor para él, pero echa en falta a su familia. Recientemente ha dado una entrevista muy sincera y ha dejado claro que se alegra de su decisión, pero eso no quiere decir que sea fácil.

La confesión más impactante

Ha conocido el éxito, la fama y el dinero, pero a Cristian Castro le falta algo importante: el calor de sus seres queridos. Tiene 48 años y da prioridad a otras cosa, por eso desea reencontrarse con su familia lo antes posible. Mientras tanto sigue centrado en lo que mejor sabe hacer: cantar. Ya no tiene tanta notoriedad como antes, pero Argentina le recibió con los brazos abiertos y no ha dejado de recibir propuestas. Actualmente forma parte de la banda La Esfinge y ha participado en un programa de televisión llamado ‘Noche al Dente’ para promocionar su nuevo trabajo.

Cristian ha confesado que echa mucho de menos a su madre y a sus tres hijos. Ellos viven en México, pero él no puede instalarse allí porque ahora su vida está en otro sitio. Su carrera es distinta y no puede cortar de raíz todo lo que ha conseguido. Reconoce que lo ha pensado, pero no se atreve a dar el paso definitivo. “Yo me muero por verlos. Pensé muchas veces a vivir en Miami, pero me perdería de Argentina. No sé si estaría tan contento si hiciera eso”, comenta el espacio citado anteriormente.

Sus palabras más sinceras

Cristian Castro explica que sabe lo que es vivir en Miami y desplazarse de un lado a otro en puente aéreo. No le gusta, pues tiene miedo a volar y el clima de Florida no le resulta cómodo. “Ya lo viví unos 10 años y no me gustó porque hace mucho calor. El avión me da miedo por los huracanes. Se mueve el avión y me da vértigo. Ya no puedo”, desvela. Y añade: «Extraño mucho a mi familia, a mi mamá. Ella siempre ha sido un calor tremendo conmigo, es parte de mi salud física y mental. La herida más grande que tengo es estar lejos de mis hijos y escoger este lugar para seguir adelante”.