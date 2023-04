La dura historia del actor español que fue abandonado por su padre cuando era niño

Un actor español ha contado su dura historia, fue abandonado por su padre cuando solo era un niño de 3 años. Un pasado que ha marcado por completo la vida de un hombre que vemos frente a las cámaras como un triunfador que se ha hecho a si mismo gracias a una madre coraje. Ella fue la que crío a Miguel Herrán sola y lo convirtió en el hombre que es hoy en día. Ha estado a su lado en esta meteórica carrera profesional que lo ha llevado hasta lo más alto.

La dura historia de un actor español que fue abandonado

Miguel Herrán tenía solo 3 años cuando su padre lo abandonó. Dejó a su madre y también se deshizo de la responsabilidad de un niño que crecería sin padre. Una situación que marcaría para siempre a un joven que consiguió hacerse con un Goya cuando solo era un adolescente, demostrando su gran talento.

En marzo de 2021 Miguel recordaba su infancia en Instagram y le dedicaba un mensaje desde las profundidades de su corazón a su madre. Según este actor español: “mi madre siempre estuvo conmigo, me cuido y me defendió frente a todo. Lo ha dado siempre todo por su hijo. Es una madre de las de verdad”.

El popular actor colgaba una foto de un niño sonriente sobre un quad y un texto realmente rompedor: “mi padre jamás estuvo. No sé ni cómo es físicamente… solo tengo el recuerdo de un bofetón, un zumo de tomate, un reloj y este quad”. Una imagen que sería de las últimas en las que había sido feliz, en una infancia en la que siempre faltaría una pieza clave.

Añadía un mensaje para que su padre lo leyera: “Si algún día ves esto o te llega este mensaje… que sepas que ni te odio, ni te guardo rencor… supongo que no se puede odiar a un desconocido”. Con esta contundente frase dejaba muy claro cómo había sido su vida sin padre con este abandonó con solo 3 años.

Dejar a un niño tan pequeño supuso que Miguel no tuviera casi recuerdos de un padre, al que dice que no le guarda ningún rencor. Ha conseguido crecer y convertirse en un actor de éxito tal y como siempre quiso con una madre que no ha dudado en darle todo el amor del mundo.