La dueña de un bar que participó en ‘Pesadilla en la cocina’ revela toda la verdad sobre el programa

‘Pesadilla en la cocina’ es uno de los programas más vistos de la televisión nacional, la dueña de un bar que participó en el programa ha revelado toda la verdad. Alberto Chicote llegó al bar Café Zamora dispuesto a ayudar a la propietaria a conseguir remontar su negocio. La temática de este espacio televisivo chocó directamente con Sole Álvarez la propietaria de este bar que no tuvo pelos en la lengua y se enfrentó directamente con Chicote. Tal fue el choque de titanes que puso fin antes de tiempo a su participación en ‘Pesadilla en la cocina’.

Toda la verdad sobre el programa ‘Pesadilla en la cocina’, la dueña de un bar lo cuenta todo

Sole Álvarez propietaria del bar Café Zamora contó en el canal de YouTube ‘Cenando con Pablo’ toda la verdad sobre el popular programa ‘Pesadilla en la cocina’. Al parecer no todo es tan ‘natural’ como parece, no llega Chicote al rescate de un día para otro a las puertas de un negocio a la baja.

Según esta dueña de un bar que participó en el programa, todo sigue un guion y se buscan enfrentamientos. Ese salseo que necesita la audiencia es forzado por unos guionistas que están al día de cada pequeño defecto que pueda surgir para hacer saltar la chispa que caracteriza a este espacio televisivo.

No todos los negocios que han aparecido en este programa han sido beneficiados con una segunda oportunidad. Algunos, después del paso de Chicote han acabado cerrando. Ya sea el morbo de ver a sus protagonistas o por el hecho de recrear esas escenas que los han hecho famosos, han acabado cerrando las puertas, pese a los esfuerzos realizados.

Álvarez afirma en este canal de YouTube que: “Por audiencia no puedes cargarte a una persona. Psicológicamente quedé muy tocada, con ayuda psicológica, parecía que veía fantasmas por todas partes. La gente habla por hablar, porque no conocen el tema. Lo que no entiendo es que viendo cómo se me puso, de maltratadora, psicópata, que estaba para tirarme…”

La opinión de esta participante de ‘Pesadilla en la cocina’ sigue explicando que se eligen a los comensales que van al restaurante: “son elegidos por ellos y saben lo que tienen que hacer y decir”. Por lo tanto, todo esta preparado en un concurso en el que solo ganan aquellos que sobreviven a esta experiencia, pudiendo continuar con su negocio y recuperando las perdidas de estas empresas.