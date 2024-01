Drástica decisión de la cantante Cher con su hijo de 47 años: pide su tutela ante el juez

La cantante y actriz Cher cumplió 77 años en mayo de 2023. Podría estar en una etapa tranquila, pues lleva mucho tiempo trabajando y se merece disfrutar del legado que ha cosechado a lo largo de su brillante trayectoria. El problema es que se ha dado cuenta de que su hijo Elijah Blue, a sus 47 años, es incapaz de gestionar sus cuentas bancarias debido a su adicción a las drogas. Por ese motivo ha iniciado una batalla legal y le ha pedido al juez su tutela, gesto que ha desatado una guerra familiar sin precedentes. En Estados Unidos Cher tiene muy buena relación y ha conseguido convertirse en uno de los rostros más destacados del país.

Cher ha dedicado su vida a cantar por los mejores escenarios del mundo y tiene a sus espaldas un ejército de seguidores que no está dispuesto a darle la espalda. La cuestión es que ha iniciado unos trámites legales que son verdaderamente complicados y ahora tiene que demostrar que Elijah es incapaz de tomar sus propias decisiones. Este último es fruto de la relación que el artista mantuvo con el cantante Gregg Allman. Todo esto ha generado un conflicto que ha situado a la intérprete en el centro de la polémica, una polémica que le hace sentir verdaderamente incómoda.

Gregg Allman tuvo muchos problemas con Cher, de hecho el matrimonio no duró demasiado. En un primer momento todo hacía pensar que la guerra no iba a terminar nunca, pero con el paso del tiempo ambos supieron guardar las formas. Eso sí, Elijah Blue terminó pagando las consecuencias de ver padres constantemente teniendo conflictos en los medios de comunicación. Lo cierto es que su infancia y adolescencia no fue nada fácil, a pesar de haber crecido en un entorno privilegiado.

La estrategia de Cher para ayudar a Elijah Blue

Elijah Blue ha sacado partido del talento de sus padres. Desde que era muy joven supo que quería dedicarse al mundo del espectáculo y ha luchado contra los prejuicios del público, demostrando que su apellidos son un simple complemento. La industria musical le abrió las puertas y consiguió demostrar que estaba preparado para entretener a sus fans.

Es guitarrista de rock y tiene a sus espaldas una trayectoria muy interesante, pero su madre considera que no está en disposición de administrar el dinero que ha generado. Insiste en que sus malos hábitos le han llevado a una situación mental compleja y asegura que padece un trastorno mental.

Cher ha declarado ante el juez que su descendiente puede no «administrar sus propios recursos financieros». Fuentes cercanas insisten en que la diva no está interesada en sacar partido de la destreza musical de su hijo, todo lo contrario. Ella ya tiene cierta edad y ha demostrado ser una de las mejores artistas de su generación. Ha ganado el dinero suficiente como para tener una vida cómoda y lo único que le preocupa es el futuro de Elijah , quien sigue sin darse cuenta del error que ha cometido. Ha elegido un camino peligroso y no está dispuesto a cambiar de planes.

Cher tiene miedo de que el guitarrista dilapide su fortuna. No por el simple hecho de quedarse sin dinero, lo que verdaderamente le preocupa es qué pasará con él dentro de unos años, cuando ella no esté y no pueda confiar en nadie.

El dinero que gana el hijo de Cher

La diva americana ha dado todo tipo de explicaciones para que la justicia entienda por qué ha iniciado este proceso que es tan doloroso para ella. Según la información que ha transmitido, el rockero genera «120.000 dólares anuales solo por el derecho que tiene a distribuciones periódicas de un fideicomiso establecido por su padre, ya fallecido, para su beneficio». Gregg Allman era cantante y también consiguió administrar una gran fortuna qué ahora se ha convertido en un peligro.

Cher también se ha atrevido a señalar a la antigua mujer de su hijo, Mariangela King. En un momento dado hubo posibilidades de que esta última se encargará de su tutela, pero la estadounidense considera que esta opción se cae por su propio peso porque Mariangela tuvo una «tumultuosa relación» con Elijah Blue.

Según informa el ‘Daily Mail’, la cantante de momento ha perdido la batalla legal porque en el primer juicio la justicia le ha dado la razón a su hijo. Este defiende que «una tutela del patrimonio no es necesaria en este momento» y hasta que las autoridades terminen lo contrario seguirá siendo así. El entorno de Cher también está preocupado porque este asunto ha afectado demasiado a la artista. Lo que ella no quiere es que Elijah se gaste el dinero en hábitos que vayan en contra de su salud.