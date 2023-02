El dineral que han rechazado los famosos que han dicho no a Supervivientes 2023

No todos los famosos aceptan un dineral para ir a Supervivientes 2023, algunos han querido evitar dar ese paso o quizás no han llegado a un acuerdo. La llegada de determinados nombres a la isla solo sale después de una dura negociación con aquellos que acabarán generando más expectación. A punto de empezar la nueva edición de Supervivientes 2023 aparecen los nombres que quizás pudieron llegar a Honduras, pero no terminaron de cuajar. El programa va detrás de famosos que de momento no se han vendido, ni ofreciendo un dineral.

Supervivientes 2023: este es el dineral que han rechazado los famosos que han dicho no al programa

Alaska y Mario han rechazado un dineral. Aunque son personajes famosos que hemos visto en algunos concursos, no quieren sol, ni bichos. Ellos no pueden vivir en un lugar como ese y por eso no han querido participar en Supervivientes 2023.

Pilar Rahola ha rechazado hasta 4 veces participar en Supervivientes. Es una mujer polémica que, seguro que daría mucho juego, aunque por cierta cantidad de dinero ya ha dicho que no se mueve de casa.

Jesulín de Ubrique no ha llegado a buen puerto la negociación. Han sido años y años de esfuerzos para que fuera a la televisión. Algo que, si han hecho sus hermanos por una cantidad de dinero, él no cierra la puerta, aunque si en esta edición ha dicho que no.

En 2020 Cristina Cifuentes estuvo a punto de decir que sí a una edición en la que hubiera dado mucho juego. Fue el momento de máxima expansión de su fama o popularidad a raíz de los escándalos en los que se vio envuelta.

Chayo Mohedano ha vivido al igual que su familia a la sombra de Rocío Jurado. Sus padres si que han decidido participar en determinados concursos, pero ella, de momento, no ha llegado a ningún acuerdo para poner rumbo a Supervivientes.

Aramis Fuster es siempre bienvenida a un reality para el que no hay acuerdo. Pero quizás algún día se pueda ver a esta vidente hacer de las suyas por Honduras. La playa y el sol parece que no la seducen lo suficiente.

Marta Riesco estuvo a punto de fichar por el programa antes de que saltara su relación con Antonio David Flores. Quizás lo suyo frustró la negociación o la hizo subir a otro nivel, la ex mujer de su pareja actual ya fue al programa.