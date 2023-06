La DGT no tiene repartos y va a ir a por ti: no pagues tus multas y te puede pasar esto

La DGT no duda en ir a por ti, no pagues tus multas y verás qué es lo que sucede, la administración se pone seria. Las multas no siempre llegan a casa, pero es importante que estemos al día de ellas. Si te has cambiado de casa o no has actualizado tu dirección, quizás tengas un serio problema. No podrás pagar unas multas que te pueden dar más de un dolor de cabeza sin saberlo. De no pagar a la DGT esto es lo que te pasará.

No paga tus multas de la DGT y te puede pasar esto

¿Sabes que si tienes una multa y la pagas antes de 20 días tienes una reducción del 50%? El pago se puede hacer desde nuestra web https://t.co/UMOWCNYQjY, en algunas sucursales bancarias, en @Correos (con tasa adicional) o el 060. 👉https://t.co/Fzpp75mZLq#TrámiteDGT pic.twitter.com/9ydkeatPga — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) October 2, 2021

Las multas pueden estar hechas sin darnos cuenta. Un radar en la carretera o un coche o helicóptero nos pueden pillar infraganti sin saberlo. La DGT tiene herramientas suficientes para conseguir que su cumpla la normativa en todas las carreteras de nuestro país. Aunque te parezca que te libras de una buena, quizás te haya caído sin saberlo.

Las notificaciones quizás no te llegan. A no ser que haya un policía cerca que sea el encargado de hacernos la multa, será más complicado de lo que parece obtener la respuesta necesaria. Una aportación que nos supondrá la pérdida de tiempo y quizás de más cosas que no sabíamos. La administración no se anda con rodeos.

Si pagas 20 días después de recibir la notificación, te costará un 50% menos. Con lo cual, es importante estar atento al buzón o tener los datos actualizados. De lo contrario, te enfrentará a un problema mayor que podría costarte más de lo que imaginas. Si no se paga la multa, la DGT no duda en embargar.

La cuenta corriente o la nómina de la persona afectada hasta satisfacer la cantidad marcada. Un dinero que debe servir para cubrir la multa que puede ir aumentando de cantidad en un 10% de no pagarse en un plazo concreto. A partir de aquí, si la persona no cumple con el pago, Hacienda embarga los bienes.

Es indispensable empezar a controlar bien las multas que tenemos y la forma de pago. Deber dinero a la administración es algo que nos puede dar más de un problema que de solucionarlo inicialmente nos evitamos. Consulta tu expediente de multas, es un trámite online que te evitará cualquier mal mayor.