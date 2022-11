Cuidado con colocar las bombonas de butano en cualquier lugar de tu casa

El precio de la energía no para de subir y las previsiones para los próximos meses no son prometedoras. Las facturas no paran de crecer y muchos se plantean volver al uso de bombonas de butano para mantener su casa caliente ahora que empiezan a bajar los termómetros. Todos los tipos de combustible, la luz y el gas han aumentado sus costes y se espera una subida para el butano también a partir de 2023. Aún con ello, esta es una opción que vuelve a muchas casas y con la que hay que tener especial cuidado, pues la bombonas de butano requieren varias medidas de seguridad.

Las medidas de seguridad para las bombonas de butano

Existen varios trucos para estirar al máximo la vida útil de las bombonas de butano y por ello, se plantea como una alternativa más económica para calentar los hogares durante el invierno. Aún con ello, estas bombonas requieren de más medidas de seguridad que otros métodos, como la calefacción con radiadores. Aprender cómo se debe colocar la bombona de butano y dónde guardarlas es esencial para extremar la seguridad en el hogar.

«Colocar bien la bombona de butano y en un lugar adecuado es muy relevante, sobre todo por cuestiones de seguridad» explicaba Pepe Torregrosa, miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Instaladores de Granada a Ideal. El experto comentaba que lo más importante era saber que las bombonas debían colocarse verticales, nunca dejarlas tumbadas.

También comentaba algunos detalles sobre la ubicación de estas bombonas, dando a entender que había varios lugares para poder guardar las reservas. «Sobre dónde colocarlas es posible hacerlo en muchos sitios: en un armario, dentro de una habitación e incluso en el exterior.» Además, aprovechaba la ocasión para recordar que «También hay que tener cuidado con los elementos que haya cerca, deberían estar alejadas de estufas, chimeneas, radiadores y enchufes.»

Parece que es importante mantener las bombonas lejos de las fuentes de calor y en el caso de optar por dejarlas en exterior, es esencial dejarlas en vertical y evitar la exposición directa a las radiaciones solares, habría que protegerlas de esta luz.

Los errores más comunes al guardarlas

Si se tiene que buscar un lugar adecuado para guardar las bombonas, es importante mantener separadas las que estén llenas de las que ya estén vacías. El experto remarcaba la importancia de separarlas para evitar una acumulación en caso de problemas.

De la misma manera, recomendaba no dejar las bombonas en el sótano o en zonas de paso. «Lo ideal es que no estén en zonas de paso ni tampoco en sótanos. Si están en las partes bajas de la casa y hay un escape el gas se quedará abajo porque pesa más que el aire y no podrá salir» comentaba al mismo medio antes comentado.

Un escape de gas puede ser muy peligroso en el hogar si no se gestiona de la manera correcta. En caso de problemas, si han extremado las precauciones y se ha seguido el consejo de los expertos, será más sencillo poder actuar en consecuencia, evitando que este método para calentar se convierta en una amenaza para nuestro hogar.