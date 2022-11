Una comentarista del Mundial abandona un partido al saber que su madre murió atropellada por un camión

La futbolista profesional danesa Nadia Nadim, colaboradora del canal británico ITV como comentarista de fútbol, ha protagonizado un triste episodio que le ha obligado a abandonar el Mundial de Qatar. La razón: su madre falleció este lunes al ser atropellada por un camión cuando volvía a su casa desde el gimnasio.

Nadia Nadim es una deportista profesional de 34 años internacional por Dinamarca, aunque su origen es de Afganistán y que actualmente juega para el Racing Louisville, de la liga de Estados Unidos. Este mes, se encontraba en Qatar como parte del equipo de comentaristas expertos de la televisión británica ITV. Este lunes se encontraba cubriendo el partido entre Dinamarca y Túnez, que acabó con empate sin goles. Sin embargo, como algunos espectadores observaron, de repente desapareción de la retransmisión.

La razón se ha conocido después, ha sido ella misma quien lo ha hecho público a través de las redes sociales. Ha explicado que su madre fue atropellada por un camión cuando volvía a su casa en esa misma mañana del martes desde el gimnasio. Justo durante el partido.

Huida de Afganistán

Nadim ha descrito a su madre como «una guerrera que ha luchado por cada centímetro en su vida. Las palabras no pueden describir cómo me siento». Ha añadido que «he perdido a la persona más importante en mi vida y ha ocurrido súbita e inesperadamente. Sólo tenía 57 años». No ha trascendido, eso sí, dónde ha sucedido este atropello.

Nadia Nadim también ha jugado para el Manchester City y el PSG, dos de los más potentes conjuntos del continente europeo en el fútbol femenino. Con 11 años, tuvo que huir de Afganistán cuando los talibanes, era el año 2000, ejecutaron a su padre, un general del Ejército. Su madre y sus tres hermanas vendieron todas sus pertenencias para poder pagarse la huida.

«Antes de la guerra tengo buenos recuerdos de Afganistán, de nuestra vida, del ambiente seguro en el que vivíamos. Luego llegó la segunda parte, con la guerra, con el asesinato de mi padre, sólo caos y horror». Llegó a un campo de refugiados en Dinamarca, donde descubrió el fútbol y se convirtió en una de las jugadoras más importantes de su selección nacional: ha marcado 38 goles en 99 partidos.