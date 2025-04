La borrasca Oliver trae mucho más que lluvia: la alarmante predicción de Jorge Rey para Semana Santa

Jorge Rey ha advertido de lo que llega con la borrasca Oliver, mucho más que lluvia y una alarmante previsión para esta Semana Santa. Lo que pensábamos que se convertiría en una anécdota se ha convertido en algo más. Sin duda alguna, lo que tenemos por delante es una situación del todo inesperada que nos ha golpeado con mucha fuerza. Tenemos que afrontar una serie de elementos que pueden convertirse en esenciales, con ciertas novedades que pueden llegar a ser claves en estos últimos días.

Las lluvias que nos han hecho sacar el paraguas en esta operación salida y en zonas que quizás no esperaríamos se han ido convirtiendo en una dura realidad. Tendremos que empezar a pensar en todo lo que nos dicen estos expertos que no dudan en poner sobre la mesa una serie de novedades importantes que pueden ser las que marcarán estos días que tenemos por delante. Queremos saber lo que nos está esperando con algunos detalles que pueden ser los que marcarán una diferencia importante en estos sentidos. El experto Jorge Rey no duda en explicarnos lo que nos está esperando en estos últimos días.

Mucho más que lluvia trae la borrasca Oliver

La borrasca Oliver nos ha dejado precipitaciones, tormentas y una lluvia de sangre de esas que son difíciles de olvidar. En este momento del año que esperaríamos encontrar cada vez más y más sol, lo que vemos es todo lo contrario. Tenemos por delante una situación de inestabilidad que parece que va en aumento.

Lo que pensábamos que podría acabar siendo una pequeña parte de algo más irá cambiando por momentos. Por lo que, tenemos que empezar a ver llegar una nueva realidad que hasta la fecha no habíamos tenido en cuenta. Los cambios que quizás no esperaríamos que se materializasen son una auténtica pesadilla.

Este mes de abril parece que estará marcado por esta borrasca que tiene nombre propio y no llega sola, nos acompañará con unas lluvias e inestabilidad que puede poner los pelos de punta a más de uno. Es hora de ver qué es lo que nos depara el tiempo que tenemos por delante.

Jorge Rey no ha dudado en adelantarse a los demás y advertir de lo que nos está esperando en estos días que tenemos por delante y que pueden ser claves para todos.

Esta es la alarmante previsión de Jorge Rey para Semana Santa

Este experto que en su día predijo la llegada de Filomena no se corta y ya sabe muy bien qué es lo que nos está esperando en estos días que tenemos por delante. Tendremos que estar muy pendientes de una serie de situaciones que pueden llegar a ser las que marcarán estas próximas jornadas.

Coincidiendo con una AEMET que tampoco se esconde y este domingo ya advierte de unas lluvias que irán en aumento, a medida que nos adentremos en estos días de vacaciones: «Se mantendrá una situación de inestabilidad en la Península y Baleares, con predominio de cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones que afectarán desde primeras horas a regiones del norte y nordeste peninsular y de Baleares, así como a Melilla. Por la tarde se espera que tiendan a abrirse cada vez más claros, pero a la vez se desarrollará nubosidad de evolución que hará que las precipitaciones se extiendan en forma de chubascos a amplias zonas de la Península, siendo más intensas y yendo acompañadas de tormentas y ocasionalmente de granizo en el tercio este, donde es probable que lleguen a localmente fuertes. Son posibles las nevadas en cumbres de los Pirineos. En Canarias, cielos nubosos o con intervalos nubosos y precipitaciones débiles afectando en mayor medida al norte de las islas, que tenderán a menos a lo largo del día.

La calima seguirá afectando al extremo este peninsular y a Baleares a primeras horas, con posibilidad de precipitaciones en forma de barro. Se esperan brumas y bancos de niebla matinales en zonas de montaña de las vertientes atlántica y cantábrica así como en ambas mesetas».

Siguiendo con la misma previsión: «Temperaturas máximas en descenso en Baleares, tercio nordeste peninsular y Cantábrico, donde serán localmente notables en su extremo oriental. En general pocos cambio en el resto, predominando los aumentos por el suroeste de la Península y en las Canarias occidentales. Las mínimas descenderán en la mitad noroeste peninsular, aumentando en la fachada oriental y Baleares y con pocos cambios en el resto de la Península y en Canarias.

Predominarán los vientos flojos de componente oeste en la Península, y de sur y oeste en Baleares; moderados en litorales de Galicia, Andalucía y Cantábrico, sin descartar intervalos de fuerte en Alborán al final del día. En la fachada oriental predominará al componente este. Vientos moderados del norte en Canarias».

Habrá alertas que debemos tener en cuenta ante cualquier actividad: «Probables chubascos con tormenta localmente fuertes en áreas del extremo este peninsular. Temperaturas máximas en descenso localmente notable en el Cantábrico oriental».