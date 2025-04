La AEMET enciende las alarmas y pide que nos preparemos porque no se salva ninguna parte de España: a partir del…

Se confirma nuestros peores pronósticos, la AEMET se despide de la última esperanza y confirma lo que llega en Semana Santa. Nos preparamos para empezar unas vacaciones que estarán marcadas por una serie de cambios que serán fundamentales. Estamos ante unos detalles que pueden ser los que nos acompañarán en estos días que tenemos por delante y que pueden hacer que nos organicemos de forma diferente. El tiempo avanza a toda velocidad y en un abrir y cerrar de ojos ya hemos llegado a unas vacaciones que pueden ser fundamentales.

Es momento de apostar claramente por una serie de elementos que, sin duda alguna, pueden darnos más de una sorpresa inesperada. Tenemos que ver llegar una situación que nos convertirá en los verdaderos protagonistas de unas jornadas en las que la inestabilidad puede jugar en nuestra contra. Será el momento de ver llegar una serie de situaciones que, sin duda alguna, pueden acabar siendo claves. Es hora de dejar salir determinadas situaciones que pueden ser fundamentales y con las que quizás no contábamos.

Se confirma y no estamos preparados para lo que llega

A medida que nos hemos acercado a estas fechas claves en el calendario, nos hemos dado cuenta de que estábamos viendo llegar más y más nubes. Algo que quizás no esperaríamos y que puede llegar a ser el que nos acompañe en unos días de transformación en los que todo puede ser posible.

Son días de visualizar ese aire libre que estamos deseando ir viviendo, de la mano de una serie de excursiones inesperadas que pueden ser las que dependan de un tiempo que hay que conocer antes de salir de casa. El primero de los desafíos de millones de personas en España, en esta operación salida que realmente puede poner las cosas de forma muy distinta, será la que nos marcará de cerca.

Estamos ante una serie de cambios que hasta el momento no habíamos tenido en cuenta y que quizás hasta ahora no nos habíamos dado cuenta de que se trata de una situación irreversible. Una situación para la que quizás no estamos del todo preparados.

La AEMET ha lanzado un importante comunicado en el que nos lanza una serie de elementos que hay que tener en cuenta y que quizás hasta ahora no sabíamos.

Se escapa la última esperanza de la AEMET para esta Semana Santa

Esta Semana Santa nos enfrentamos a una serie de cambios que pueden llegar a ser los que marcarán estas jornadas que tenemos por delante. Empezaremos a disfrutar de las vacaciones, aquellos que las empiecen hoy, pendientes de un cielo que parece que amenaza tormenta.

Tal y como nos explican en la web de la AEMET: «El acercamiento de la borrasca Olivier por el suroeste provocará un aumento de la inestabilidad en la Península, con abundante nubosidad avanzando de sur a norte y precipitaciones acompañadas de tormenta afectando a la mitad oeste peninsular, sin descartarlas en otros puntos, de forma menos probable cuanto más al nordeste. No se esperan en Baleares. Se prevén chubascos y tormentas más intensos, pudiendo llegar a localmente fuertes en el sur de Andalucía, Galicia, oeste de Asturias y en el oeste de la meseta, principalmente en el Sistema Central occidental. Con el alejamiento de la borrasca de Canarias, la inestabilidad irá a menos, aunque se mantendrán los chubascos dispersos, débiles a moderados, afectando a la mayor parte del archipiélago, y menos probables en las islas más orientales».

Siguiendo con la misma previsión: «La calima se extenderá a la mayor parte de la Península y a Baleares, con mayores concentraciones en el sur y este y pudiendo dejar precipitaciones en forma de barro. Probables bancos de niebla matinales en los extremos norte y este peninsulares. Las temperaturas máximas descenderán en la mayor parte de la vertiente atlántica, de forma localmente notable en áreas del cuadrante noroeste, con aumentos en el Cantábrico, Pirineos y otras sierras del sudeste, y en general sin grandes cambios en el resto. Predominio de los aumentos en las mínimas en el Cantábrico oriental, meseta norte y extremo sureste, y de descensos en el nordeste y suroeste. Pocos cambios en el resto. Heladas débiles en el Pirineo. Soplarán vientos, de flojos a moderados, de componente oeste en Canarias y de componente este en la Península y Baleares. Se esperan intervalos de fuerte y/o rachas muy fuertes en el entorno de Cádiz y en litorales mediterráneos del sureste, sin descartarse en los del norte de Galicia y sur de Baleares. Probables rachas muy fuertes al final en los Pirineos occidentales y Cantábrico oriental. A lo largo del día, los vientos rolarán a componente sur en la mitad oriental peninsular».

Las alertas estarán activadas: «Precipitaciones acompañadas de tormenta localmente fuertes en el sur de Andalucía, Galicia, oeste de Asturias y el oeste de la meseta, principalmente en el entorno del Sistema Central occidental. Intervalos de fuerte y/o rachas muy fuertes en el entorno de Cádiz y en litorales mediterráneos del sureste. Probables rachas muy fuertes al final del día en los Pirineos occidentales y el Cantábrico oriental».