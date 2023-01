Bombazo: el dato sobre la canción de Shakira que lo cambiaría todo

La canción de Shakira y Bizarrap no sería tal y como la conocemos, había partes más fuertes que decidieron eliminarse. El compositor Keityn viajó a Barcelona, estuvo tres días en la casa de Shakira en donde dejaron fluir la creatividad y una serie de letras que acabaron creando la canción del momento. Lo que muchos no saben es que se tuvieron que eliminar algunas partes demasiado intensas. La música se ha convertido en terapia para una cantante colombiana que ha sacado todo lo que guardaba dentro.

Este es el dato que cambiará la canción de Shakira

En el proceso de creación de la canción de Shakira se grabaron varias partes que fueron saliendo a la luz poco a poco. La cantante se abrió en canal para sacar poco a poco todo lo que había vivido con su ya ex pareja Gerard Piqué. Una letra en clave que todo el mundo ha entendido y ha provocado hasta el propio ex futbolista.

Keityn reveló que: “La letra fue Shakira y yo. Ella me dijo quiero esto y ‘pin’ salía solo […] Pero Shakira tenía claro que quería que tuviera su sello”. En el canal de YouTube MoluscoTV ha explicado que: “Hay una base de todo y es que Shakira siempre te va a cantar lo que siente. Yo le puedo mandar temas y, si no lo ha vivido, no lo quiere demostrar. Ella quería ir con despecho, desde que sacamos ‘Monotonía’. El mood estaba para eso”.

Otro dato interesante es que en el momento en el que se grabó la canción, Gerard Piqué y Shakira aún eran pareja. La cantante sabía que había una tercera persona en la relación cuyo nombre sabemos todos ahora y ella también en ese momento, Clara Chía. Eran un trío que pronto todo el mundo conocería. El despecho era una espina clavada en el interior de un corazón dolorido que había perdido al hombre con quién había estado más de una década.

Ser capaz de escribir una canción en ese momento no debe ser fácil. Los dos hijos en común, Sasha y Milán, ajenos a lo que estaba a punto de suceder y lo que su madre haría con en ese instante. La separación de Shakira y Piqué los golpea de lleno, al igual que esta canción que habla directamente de sus padres. Quizás por eso se eliminaron algunas partes que podrían haberles perjudicado aún más.