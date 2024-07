Belén Esteban habla alto y claro sobre el embarazo más esperado: «Estoy feliz»

La crónica social se ha centrado en la familia Pantoja tras confirmarse una de las noticias más esperadas del año: el embarazo de Anabel. La sobrina de Isabel Pantoja, conocida influencer y colaboradora de Telecinco, está esperando su primer bebé junto a su novio David Rodríguez. Este último es cordobés, fisioterapeuta y no quiere saber nada de la crónica social, por eso se ha ganado el apoyo del entorno de la influencer. Este anuncio ha marcado un nuevo y emocionante capítulo en sus vidas, dejando atrás los rumores de infidelidad que recientemente habían circulado en torno a la pareja. La última en pronunciarse ha sido Belén Esteban, quien ha declarado: «Estoy feliz». Pero, ¿por qué?

Anabel Pantoja se encuentra en su mejor momento. A pesar de las especulaciones, la sevillana y su novion ha decidido centrarse en su nueva etapa familiar. La expectación por conocer el rostro del futuro hijo de Anabel y David ha sido enorme, con muchos seguidores utilizando aplicaciones de inteligencia artificial para imaginar cómo sería el pequeño. Belén Esteban se alegra mucho por la pareja, pues mantiene una estrecha amistad con Pantoja, a quien considera una hermana. Tanto es así que ha comprado una cuna para que el bebé que está en camino pueda dormir en su casa.

Además del embarazo, la vida familiar de Anabel también está en el punto de mira por otro motivo. Mientras mantiene una relación cercana con su tía Isabel Pantoja, sus primos Isa y Kiko Rivera siguen distanciados de su madre. Esta situación ha generado muchos debates, pues ni el DJ ni Chabelita estuvieron en la fiesta que organizó la influencer para desvelar el sexo de su primer hijo. Después de una bonita ceremonia, anunció que estaba esperando una niña, noticia que ha hecho feliz al marido de Irene Rosales, por eso es extraño que no haya estado en este momento tan importante.

La fiesta que organizó Anabel Pantoja en Sevilla

El pasado fin de semana, Anabel decidió celebrar su 38 cumpleaños por adelantado y aprovechó la ocasión para anunciar el sexo del bebé en una fiesta espectacular. La celebración tuvo lugar en una finca especialmente elegida para el evento, donde amigos y familiares se reunieron para compartir la alegría de la futura maternidad de la influencer. Todo sucedió en Sevilla, ciudad de residencia de Kiko Rivera, por eso nadie entendió que no se acercase hasta el evento.

Entre los asistentes no podía faltar Belén Esteban. La ‘princesa del pueblo’ ha mantenido una estrecha amistad con Anabel que se ha fortalecido a lo largo de los años. Se conocieron en ‘Sálvame’, pero este programa ha acabado y ellas no han perdido el contacto, al contrario. La colaboradora no quiso perderse este día tan especial y se desplazó hasta Sevilla para estar al lado de su amiga en este momento de celebración doble.

Belén Esteban no escatimó en muestras de cariño hacia la sevillana. En su cuenta de Instagram, compartió un álbum de fotos y vídeos que capturaron los mejores momentos del día. En las imágenes se la puede ver disfrutando junto a sus amigos, feliz al lado de Merchi (madre de Anabel) y celebrando con la pareja la emocionante noticia de que el nuevo miembro del ‘clan Pantoja’ será una niña.

En uno de los vídeos, se puede ver a Anabel como una niña pequeña: bailando junto a sus amigos y radiante de felicidad. Mientras el grupo musical invitado tocaba sobre un escenario improvisado, Belén no perdió la oportunidad de unirse al show, subiendo al escenario para compartir su alegría. Declaró que apoyaba rotundamente a David, pues se ha dado cuenta de que sus intenciones son sinceras y sabe que no tiene nada que esconder.

Anabel Pantoja está a punto de cambiar de vida

El embarazo de Anabel marca el comienzo de una nueva etapa en su vida. Como figura pública, la tertuliana ha compartido muchos aspectos de su vida con sus seguidores y este nuevo capítulo no será la excepción. La expectación por ver a la futura mamá en su nueva faceta es enorme, pero debe tener mucho cuidado porque sus detractores están pendientes de todos sus movimientos.

La noticia del embarazo ha traído una bocanada de aire fresco y alegría al entorno de Anabel, a pesar de las tensiones familiares y los rumores que han surgido. Con el apoyo incondicional de amigos como Belén Esteban y el amor de su novio David Rodríguez, la joven está lista para enfrentar los desafíos y las alegrías que trae consigo la maternidad.

Ahora solamente hace falta saber qué papel jugará Isabel Pantoja en todo esto. Aunque parezca que no, la situación es complicada porque la tonadillera no tiene relación con sus nietos. ¿Qué pasaría si crea un vínculo especial con el bebé de Anabel? A Kiko Rivera y a Chabelita no les sentará bien este detalle, pero solo el tiempo dirá qué tiene preparado el destino para la familia Pantoja.