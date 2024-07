Aviso urgente de la AEMET por una subida «extrema» de las temperaturas: las provincias afectadas

La AEMET lanza un aviso urgente ante una subida de las temperaturas en una serie de provincias que tendrán que hacer frente a este cambio que estamos viviendo. Hemos dejado atrás unas lluvias e inestabilidad que ha ayudado a que las temperaturas no estén por las nubes, algo para lo que debemos estar preparados porque no se ha acabado del todo. Siempre pendientes del cielo, la subida extrema del termómetro nos puede dejar esta semana con ganas de que se acabe un verano que prácticamente acaba de comenzar.

Las provincias más afectadas por el aumento de las temperaturas nos dejarán con unas cifras que pueden acabar siendo la antesala de lo peor del verano. Una situación extrema que se puede convertir en la puerta de entrada a algo más. Un importante cambio de tiempo que acabará marcando un antes y un después, pudiendo ser lo que marque una diferencia significativa. Por lo que, al final de esta semana tendremos que volver a rendir cuentas ante lo que tenemos por delante. Las provincias afectadas por este cambio de tiempo han hecho que se active la alerta de la AEMET.

El aviso urgente que llega de los expertos de la AEMET pone los pelos de punta

La subida extrema de las temperaturas y las provincias afectadas se ha convertido en un referente que ha acabado siendo el que ha marcado un antes y un después. En esta situación que nos está alejando de lo que llevamos de verano. Hasta esta primera quincena del mes de julio hemos podido hacer frente a una estación del año que nos ha regalado unos momentos que casi parecían primaverales.

Lo que está por llegar es un importante cambio que esta vez sí, parece que nos trae de lleno un verano que puede acabar siendo el que marque estos días del mes que tenemos pro delante. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a cambiar de bando y de prepararnos para lo peor.

De los amantes de las lluvias o de aquellos que las odian, pasamos a los que esperaban el calor, pero no en exceso. No se puede tener todo y en estos días, el termómetro se enfilará hasta unas cifras que no son nada normales y nos pueden alejar de lo que sería habitual en esta época del año. Habrá llegado el momento de empezar a prepararnos para lo que está por llegar.

Las provincias más afectadas por esta subida de las temperaturas

Los expertos del canal de El Tiempo no han dudado en señalar aquellos puntos del país más afectados por esta subida de las temperaturas a las que nos enfrentamos. Faltan unas horas, será, sobre todo, a partir del miércoles cuando tendremos que ver llegar esta fuerte oleada de calor.

Siguiendo con la previsión de estos expertos: «Desde el miércoles hasta el fin de semana, nos veremos afectados por el primer episodio de calor intenso del verano en España. Los termómetros subirán hasta el viernes o sábado según la zona y en muchas regiones se alcanzarán los 40ºC». Las zonas más afectadas del país serán: «Las temperaturas irá subiendo de forma casi generalizada a partir del miércoles, sin embargo, ya tenemos avisos activos por calor en algunas regiones. Avisos de nivel amarillo en Albacete, Murcia, Jaén, Granada, Córdoba y Málaga».

El termómetro no dejará de subir: «El miércoles habrá descensos en el Mediterráneo, pero las máximas aumentarán en el resto. El jueves el ascenso será casi generalizado, y el calor será intenso en gran parte del interior peninsular. Los avisos se extienden por muchas comunidades: de nivel naranja en Madrid y Toledo por más de 39ºC o 40ºC».

La subida de las temperaturas será una realidad: «El viernes el calor tocará techo, ya que el fin de semana podrían llegar los descensos. En amplias zonas del interior peninsular se podrán alcanzar y superar los 38ºC o 40ºC. Los 35ºC se superarán en el interior de Mallorca. Las zonas donde se esperan las máximas más altas de este episodio de calor intenso serán el valle del Guadalquivir, el Ebro, pero también la zona centro, el sureste peninsular. En Córdoba la previsión apunta a los 44ºC para el viernes.

De forma local no se descarta alcanzar los 43ºC o incluso los 45ºC en el valle del Guadalquivir. Las zonas que se librarán de alcanzar estas temperaturas tan altas, serán las regiones del noroeste, donde quedarán más cerca de los 25ºC. El sábado llegarían los descensos por el noroeste, mientras que el viento de poniente dispararía los termómetros en el sureste. Esta zona será la que más calor pase el sábado».

Por lo que será mejor que nos preparemos para una semana en la que vamos a poner a prueba el aire acondicionado de nuestra casa, para afrontar estas altas temperaturas que tenemos por delante.