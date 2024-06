Así es la preocupante situación que ha llevado a esta conocida actriz de ‘La que se avecina’ a raparse la cabeza

Los espectadores de Telecinco están sin palabras. Mónica Cervera, conocida por su papel en la popular serie ‘La que se avecina’, ha sorprendido a sus seguidores al raparse casi al cero, dejando atrás sus característicos rizos. Este cambio de look ha generado un aluvión de comentarios y especulaciones sobre las razones detrás de esta decisión tan drástica. No podemos olvidar que su situación económica y personal es muy delicada, pero ¿qué le ha llevado a tomar esta decisión?

La iniciativa de Mónica de raparse la cabeza no ha pasado desapercibida. «Mónica, ¿qué has hecho con esos rizos tan bonitos que tienes?», le preguntaba uno de sus fans a través de Instagram. Otros, más críticos, sugieren que este gesto es una estrategia para atraer atención mediática: «Esta ya no sabe ni como llamar la atención porque ninguna televisión la quiere».

El cambio de look de Mónica se produce en un contexto de gran incertidumbre personal y profesional. A principios de año, la actriz reveló que se encontraba en una situación precaria, viviendo en un banco de un parque en Marbella, su ciudad natal. La falta de recursos económicos para costearse una vivienda la había llevado a esta dramática situación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mónica Cervera (@monicacerverarodriguez)

«Me tienen que respetar. Quiero que me dejen en paz y vivir como yo he elegido vivir», declaraba Mónica, dejando claro que no deseaba volver al mundo de la televisión ni del cine. «Estuve ahí en su día, pero no quiero volver nunca. Estoy bien como estoy. No quiero hablar de ese pasado», afirmaba.

Mónica rechaza la ayuda de su familia

Mónica ha estado esperando durante un año y medio la aprobación de la renta mínima de inserción o el ingreso mínimo vital. «Estoy solo a la espera de que lo aprueben», explicaba a un equipo del programa ‘Fiesta’. Sin embargo, la desesperación y el agotamiento se hacen evidentes en sus palabras: «Habéis estado quince años sin mí y de repente ahora os preocupáis de mí, ¿de qué? Perdón por las palabras, pero estoy hasta el moño».

La carrera de Mónica Cervera incluye una nominación al premio Goya a Mejor actriz revelación y colaboraciones con destacados directores como Álex de la Iglesia en ‘Crimen Ferpecto’. Su papel en ‘La que se avecina’ fue su último trabajo conocido en 2016, antes de desaparecer de la primera línea mediática. Durante todo ese tiempo protegió su vida privada y esa es la razón por la que no quiere contar por qué se niega a pedir ayuda a su familia.

El entorno de la actriz vive en Málaga, la misma ciudad donde se encuentra el banco que se ha convertido en su hogar. Mónica prefiere dormir en la calle que estar bajo el mismo techo que sus padres, ahora solamente hace falta descubrir el motivo.

La delicada posición de Mónica Cervera

La situación actual de Mónica es desgarradora. Según la revista ‘Semana’, la artista de 48 años vive en la calle, durmiendo en un banco situado en un parque. En una entrevista, confesó haberse convertido en una persona sin techo y expresó su frustración por la falta de ayuda: «He pedido ayuda a ciertos organismos, pero nadie me hace caso».

Mónica asegura que no necesita a nadie, aunque resulta difícil de creer dado que ha admitido haber tenido que pedir limosna por las calles. Actualmente, se coloca en un semáforo de Marbella para pedir dinero a los transeúntes, un reflejo de la dura realidad que enfrenta diariamente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La jirafa cinefila (@la_jirafa_cinefila)

A pesar de su situación, Mónica sigue siendo una figura que genera interés y preocupación. Su decisión de raparse la cabeza puede ser vista como un acto de empoderamiento o una llamada de atención ante la adversidad. En cualquier caso, su historia es un recordatorio de cómo las circunstancias pueden cambiar drásticamente y de la importancia de la solidaridad.

No quiere llamar la atención

La trayectoria de Mónica Cervera, desde ser una actriz prometedora hasta enfrentar una realidad tan dura, resalta la fragilidad de la fama y la importancia de un sistema de apoyo robusto para aquellos que atraviesan momentos difíciles. Mientras tanto, sus seguidores y la comunidad en general esperan que Mónica encuentre pronto la estabilidad.

A pesar de las dudas de sus detractores, solo hay que recurrir a sus palabras para descubrir que no tiene intención de regresar a la tele. Es decir, no se ha parpado para despertar el interés de ningún programa, de hecho ha rechazado varias oportunidades.