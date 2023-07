Así es por dentro la impresionante casa de Kiko Hernández: jardín, porche y zona de barbacoa

¿En qué se ha gastado Kiko Hernández todo el dinero que ha ganado en Telecinco? Recordemos que ha sido uno de los colaboradores mejores pagados de la cadena y que ha trabajado en varios programas a la vez. Ahora ha desaparecido de la pequeña pantalla porque Mediaset ha cancelado ‘Sálvame’, pero ha firmado un contrato con Netflix para grabar un programa que promete ser una revolución. El periodista Diego Arrabal asegura que cada tertuliano que forme parte de este proyecto se llevará 60.000 euros.

Kiko Hernández ha sabido invertir muy bien su fortuna. En estos momentos es propietario de un formidable chalet situado a las afueras de Madrid, en la misma urbanización donde vive Rocío Carrasco y otras estrellas de la crónica social. ¿Cuánto cuesta esta vivienda? Lo sabemos, pero antes de desvelarlo debemos tener en cuenta un punto importante. Hace poco más de un año Kiko cambió de vida y ahora su futuro se llama Fran Antón. Vive con él en la casa que protagoniza esta noticia.

Una casa de 2.5 millones de euros

La casa de Kiko Hernández se ha convertido en uno de los puntos de mayor interés mediático del momento, sobre todo desde que anunció que va a casarse con Fran Antón. Vivirá en este chalet junto a sus dos hijas y al actor, eso sin contar con sus próximos planes. En la entrevista que dio en Viernes Deluxe aseguró que quería ampliar la familia, aunque no puso una fecha exacta. Espacio no le va a faltar porque esta formidable vivienda cuenta con siete dormitorios, cada uno con un cuarto de baño. Ahora solamente hace falta saber cuánto le ha costado este inmueble.

El futuro marido de Fran Antón se ha gastado 2.5 millones de euros. Eso sin contar la reforma que ha hecho. En el jardín tiene una bonita barbacoa y una zona de descanso que usa mucho para pasar tiempo con su familia. Kiko ha dejado de esconderse y por fin ha pasado a la acción. Le da igual lo que digan o piensen de él, por eso comparte algunas fotos de su casa en las redes sociales y gracias a esta generosidad podemos confirmar que estamos delante de una vivienda muy atractiva.

Un impresionante jardín

Kiko Hernández disfruta mucho del jardín de su casa, un terreno de gran tamaño que rodea la vivienda. Para él era muy importante tener un espacio tan amplio porque tiene dos perros: Nicoletta y Draco. En su Instagram ha publicado fotos de sus animales, quienes disfrutan mucho del terreno. Dentro de la casa también tienen un espacio solo para ellos.

“Yo nunca le he pedido dinero a nadie”

El colaborador tuvo un problema después de comprar esta casa, tenía que pagar un dinero a Hacienda y se había quedado sin liquidez. “Yo nunca he pedido dinero a nadie, hace 7 años me vino una inspección a hacienda que me reclaman más de 700.000 euros. Yo me acababa de comprar una casa, tenía 4 hipotecas más y llega un momento en que voy al banco a pedir porque me faltaban 80.000 o 90.000 euros”, dijo. Fue en este momento cuando Belén Rodríguez se ofreció a ayudarle. Así empezó su enemistad. Belén también ha vivido una temporada en este inmueble.