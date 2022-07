Así ha cambiado la vida de Alejo Sauras años después de su éxito en ‘Los Serrano’

Alejo Sauras se convirtió en un joven actor de éxito gracias a su participación y el posterior éxito de ‘Los Serrano’. Esta serie española consiguió batir todos los récords de audiencia presentándonos a un tipo de familia similar a la de los Brady, una madre con sus hijas y un padre con sus hijos se unen para crear un programa que cada semana atraía la atención de miles de personas. Familias enteras se enamoraron de las historias que nos contaban actores del momento como Alejo Sauras cuya vida ha cambiado por completo desde entonces

Alejo Sauras así ha cambiado su vida años después de su éxito en ‘Los Serrano’

Raúl, el mejor amigo de Marcos y eterno enamorado de África nos hizo pasar muy buenos momentos viendo la serie más famosa de principios de siglo ‘Los Serrano’. Un joven Alejo Sauras conocía la fama gracias a este personaje secundario que acabó siendo uno de los más reconocidos por el público.

El hijo en la ficción de Fiti y Candela, dos polos opuestos, se ha hecho mayor. Han pasado 13 años del fin de la serie en la que ya interpretaba a un adolescente sin serlo. En 1997 ya lo pudimos ver en la serie ‘Al salir de clase’ y llegó a ‘Los Serrano’ ya con una carrera consolidada a sus espaldas pese a su edad.

Detrás de una carrera que no se ha detenido después de esta serie, participó en varios proyectos, ha hecho sus películas y obras de teatro que le han servido incluso para ganar premios, se esconde un hombre con las ideas muy claras. Alejo es un gran amante de los aviones que ha llegado incluso a aprobar unas oposiciones del sector.

Tal como dijo Sauras en una entrevista a El Periódico: “Estudié Electrónica de Comunicaciones y aprobé unas oposiciones de técnico de areonaves para Iberia. A mí siempre me ha apasionado la aviación y quería ser piloto. De hecho, ahora lo soy, porque de vez en cuando alquilo un avión y me doy un paseo. Tuve que estudiar bastante para sacarme el título, y lo hice gustosamente. No cuestan las cosas que nos gustan”.

Podemos verle surcar los cielos, además de triunfar en la pequeña o gran pantalla y en los escenarios. Alejo es toda una caja de sorpresas, nada que ver con su papel de Raúl en ‘Los Serrano’ un joven que se caracterizaba por ser un tanto despistado y alegre como si padre en la ficción Fiti.